Italia's Got Talent 2020: l'attrice 94enne Claudia Lawrence riceve il Golden Buzzer di Frank Matano

Di Fabio Morasca mercoledì 29 gennaio 2020

Frank Matano ha premuto il pulsante d'oro per l'attrice Claudia Lawrence.

Durante la terza puntata delle Audition della quinta edizione Sky di Italia's Got Talent, in onda stasera su Sky Uno e su Tv8, Frank Matano ha premuto il suo Golden Buzzer, mandando direttamente nella serata finale, l'attrice teatrale e ballerina 94enne, Claudia Lawrence.

Dopo aver ricevuto i sì dei 4 giudici, Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, con la sua performance canora, durante la quale si è anche esibita nel tip tap, Claudia Lawrence ha ricevuto un'ulteriore standing ovation del pubblico, sotto la classica pioggia di coriandoli dorati.

In un'atmosfera di commozione generale, Frank Matano ha raggiunto Claudia Lawrence sul palco per comunicarle da vicino la notizia dell'accesso diretto alla finale:

- Sai cosa vuol dire questo?

- Che è bello!

Claudia Lawrence, nata a Verona nel 1925, attrice dal volto familiare e facilmente riconoscibile per il pubblico da casa, ha un curriculum artistico di tutto rispetto, come attrice, ballerina e coreografa.

Nella sua lunghissima carriera, troviamo esperienze cinematografiche nei film Tarantella napoletana, Sotto il ristorante cinese, La partita, Dimenticare Palermo, Dellamorte Dellamore, L'arcano incantatore, Milonga, Tutti gli uomini del deficiente e Ti spiace se bacio mamma?, lavori per il piccolo schermo come le fiction La filibusta, Adua, Don Tonino, Arriva Cristina, Il colore della vittoria, Voci notturne, La famiglia Ricordi, Occhio di falco, Anni '50, La dottoressa Giò, Ugo, Camera Café e Fratelli Benvenuti, e prose televisive Rai come La zitella e Il giardino dei ciliegi.

Claudia Lawrence è apparsa anche in molti spot pubblicitari.

Durante la presentazione, quando la Lawrence ha svelato la propria età ("Diciamo che ne ho 9+4!"), Mara Maionchi ha commentato così:

Sei la mia speranza, Claudia!

Un giusto e commovente omaggio...