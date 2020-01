Don Matteo 12, la quarta puntata: il padre di Natalina (Video anteprima Blogo)

Di Paolino giovedì 30 gennaio 2020

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco alle prese con i gialli di Spoleto ed i problemi dei suoi amici

Tempo di sorprese, per due personaggi molto amati in Don Matteo 12. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 30 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, infatti, vedremo Natalina (Nathalie Guetta) e Cecchini (Nino Frassica) alle prese con due importanti novità. Nella clip in anteprima Blogo che potete vedere in alto, vi riveliamo la reazione del Maresciallo di fronte ad una notizia che gli viene data da una persona molto vicina a lui.

Don Matteo 12, la quarta puntata

Nella quarta puntata, "Onora il padre e la madre", inoltre, ci sarà come guest-star Paolo De Vita. L'episodio, come detto, vedrà al centro Natalina, che riceverà la visita di suo padre Manlio. La donna si affeziona molto a lui, ma don Matteo (Terence Hill) teme che l'uomo possa nascondere qualcosa.

Mentre Cecchini si ritrova di fronte ad una notizia inaspettata, Ines (Aurora Menenti) lega sempre di più con Marco (Maurizio Lastrico), che ha accettato di diventare il suo tutore legale. Questo non facilita il riavvicinamento con Anna (Maria Chiara Giannetta), che non riesce ancora a perdonarlo per il tradimento con Sara (Serena Iansiti).

Il Capitano, così, si dedica ad altro, ovvero al tentativo di dare a Sergio (Dario Aita) una seconda possibilità offrendogli un nuovo lavoro: gli chiede così di riparare il suo amato Maggiolino.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.