Sky Sport Quiz Reward: su Sky Sport Uno il nuovo game show dedicato agli appassionati del settore

Di OdelloGod mercoledì 29 gennaio 2020

Sky Sport Quiz Reward: su Sky Sport Uno venerdì debutta il primo game dedicato a tutti gli appassionati di sport. Ecco come funziona.

Da venerdì 31 gennaio su Sky Sport Uno va in onda Sky Sport Quiz Reward, il primo game show sportivo di Sky, condotto dal giornalista Marco Cattaneo e dal volto del Meteo di Sky Tg24 Sara Brusco.

Il format, creato da Runway, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leone, è semplicissimo: in ogni puntata quattro concorrenti, scelti tra oltre cinquemila candidati, si confrontano in quattro giochi a serata riguardanti tutte le discipline, dal calcio ai motori, dal tennis al basket, dal rugby agli sport invernali.

Il primo gioco è il classico domanda e risposta su un argomento a piacere. Ad ogni risposta esatta ogni concorrente guadagna punti in base alla difficoltà della domanda. Il secondo è un gioco fotografico: in studio vengono proiettate delle immagini; chi le indovina guadagna punti. Alla fine delle prime due manche il concorrente con meno punti viene eliminato. Nella terza manche i giocatori rimasti in gara devono indovinare come finiscono le azioni che vengono proposte in alcuni filmati di repertorio. I due migliori accedono alla sfida finale che prevede che ognuno risponda a sette domande sull'argomento a scelta. Il più veloce a dare le risposte esatte vince. Gli otto vincitori di puntata accedono alle due semifinali. I quattro più bravi si giocano il titolo nella finalissima prevista per il 10 aprile.

La particolarità del gioco, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leone, sta nel fatto che ogni settimana ci saranno dei riconoscimenti, sia per i vincitori di puntata, che per gli eliminati, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Marco Cattaneo, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato:



Sono super appassionato di quiz in da ragazzo. Non solo quelli televisivi, ma anche i giochi in scatola: ero un campione di Trivial Pursuit. Sono arrivato a Sky nel 2003 e, quando dovevo compilare la mia scheda di autovalutazione annuale, ho sempre chiesto di poter condurre un quiz. Ci ho messo un po' di tempo per convincerli, ma alla fine ce l'ho fatta.

vi aspetta per undici venerdì alle 21.00 su Sky Sport Uno. La regia è affidata a Roberto Montoli.