Retroscena Blogo: Sanremo 2020, anche Carol Alt da Amadeus?

Di Massimo Galanto mercoledì 29 gennaio 2020

L'elenco delle presenze femminili del Festival di Sanremo 2020 si allunga ancora?

Prendete fiato e leggete di seguito tutti gli ospiti (ufficiali) del Festival di Sanremo 2020, al via martedì prossimo con diretta su Rai1. Fiorello, Mara Venier, Roberto Benigni, i cast dei nuovi film di Gabriele Muccino (Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino) e Fausto Brizzi (Donatella Finocchiaro, Christian De Sica, Diego Abantuono, Paolo Rossi, Massimo Ghini), Dua Lipa, Johnny Dorelli, Mika, Lewis Capaldi, Massimo Ranieri, Emma, Ricchi e poveri (nella formazione originaria: Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena), Romina Power e Albano Carrisi, con Biagio Antonacci e - come anticipato da Blogo - Gianna Nannini da confermare.

Non è finita qui. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus, alternandosi nelle cinque serate previste, ci saranno, come noto, Antonella Clerici, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Secondo Blogo, ad arricchire il parterre potrebbe esserci anche Carol Alt. Stando a quanto ci risulta, infatti, sarebbero in corso le trattative per portare sul palco del teatro Ariston l'attrice americana classe 1960 arrivata al successo a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Tra le sue più recenti partecipazioni televisive in Italia quella a Ballando con le stelle, su Rai1, in veste di concorrente, nel 2009. Da segnalare che la Alt figura nel cast di Un figlio di nome Erasmus, film in uscita al cinema a marzo prossimo. La trattativa che ci risulta essere in corso con la Rai per Sanremo 2020 si concretizzerà?