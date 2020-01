Wilma De Angelis esclusa dal galà di Sanremo, Mara Venier la invita a Domenica In. Lei: "Adesso svengo"

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 gennaio 2020

Mara Venier invita Wilma De Angelis a "Domenica In" da Sanremo.

Wilma De Angelis non parteciperà al galà sui 70 anni del Festival di Sanremo, in programma nella cittadina ligure il 3 febbraio (ma non trasmesso su Rai1, contrariamente a quanto emergo sugli organi di stampa nei giorni scorsi). Inizialmente invitata, gli autori hanno poi fatto un passo indietro e Wilma non è più prevista. Lei ci è rimasta male. "Mi avevano invitata a Sanremo per partecipare al galà sui 70 anni della manifestazione. Mi ero comprata anche un bel vestito, ma ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata. Che peccato. Non è una mancanza di rispetto annullare una presenza a una settimana dall’evento? Uno ci rimane un po’ male, ma non ne faccio una malattia e non voglio neppure far polemiche. Non so chi altro ci sarà, anche perché i cantanti che hanno partecipato ai vecchi Festival purtroppo sono quasi tutti al Famedio, il cimitero di Milano", ha dichiarato al Fatto Quotidiano.it.

Mara Venier l'ha subito chiamata in diretta radio, durante il suo programma Chiamate Mara 3131 in onda su Radio 2, per invitarla a Domenica In. "Ormai questo vestitino ce l'abbiamo, è bello. Allora io ti invito ufficialmente a Domenica In, a Sanremo, sul luogo del delitto. Ti voglio sul palco dell'Ariston, domenica 9, con me e famo rosicà tutti". "Ma che regalone, Mara. Adesso svengo", è stata la reazione di Wilma. "Bisogna avere rispetto delle persone adulte", ha aggiunto poco dopo la Venier.