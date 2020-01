Sanremo 2020, Emma Marrone (doppiamente) ospite

Di Ivan Buratti mercoledì 29 gennaio 2020

La cantante salentina sul palco dell'Ariston per la promozione del film di Gabriele Muccino e per celebrare i dieci anni di carriera

Tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020, anche Emma Marrone. La presenza dell'artista (già anticipata da Tvblog a fine novembre) era stata segnalata dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione, durante la discussissima prima conferenza stampa. Solo oggi, tuttavia, è arrivata la conferma: la cantante tornerà a calcare il palco dell'Ariston, che in passato l'ha accolta come concorrente in gara e conduttrice, per la prima volta come ospite.

Emma Marrone sarà presente alla serata inaugurale del Festival, quella di martedì 4 febbraio, insieme al cast de Gli anni più belli, nuovo film diretto da Gabriele Muccino, esordio al cinema dell'artista divenuta celebre dopo essersi classificata prima nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2010. Per celebrare i dieci anni di carriera, oltre a promuovere il film, Emma si esibirà con uno dei brani tratti dall'ultimo album, Fortuna, e un medley delle canzoni che l'hanno resa tra le cantanti più seguite della sua generazione.

Emma ha concorso due volte in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo: nel 2011 ha cantato in coppia con i Modà il brano Arriverà, con cui si è classificata al secondo posto; l'anno a seguire, nel 2012, ha trionfato con la canzone Non è l'Inferno. Nel 2013, torna sul palco della cittadina ligure per esibirsi con la collega Annalisa sulle note di Per Elisa, nella serata dedicata alle cover dei brani della storia del Festival. Nel 2015, invece, viene scelta da Carlo Conti come co-conduttrice, insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales, della sessantacinquesima edizione della kermesse.

La notizia della partecipazione di Emma Marrone come ospite dell'evento è rimbalzata presto sui social, non appena diffusa dagli organizzatori dell'evento. La stessa cantante, nelle Storie di Instagram, ha dato appuntamento al proprio pubblico per la serata di martedì 4 febbraio. Con quali brani si esibirà su quel palco che tante soddisfazioni le ha dato in passato?