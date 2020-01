Enjoy: su Italia 1 dal 2 febbraio ridere fa bene

Di Mr. Odo mercoledì 29 gennaio 2020

Enjoy - Ridere fa bene è il nuovo varietà comico di Italia 1. Due squadre si sfidano a scopo benefico.

Dal 2 febbraio su Italia 1 per quattro domeniche va in onda Enjoy - Ridere fa bene, il nuovo show comico prodotto da Colorado Film per RTI, condotto da Diana Del Bufalo con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.

Nel corso del programma, ideato da Maurizio Totti e Lucio Wilson, due squadre di comici si sfidano per aggiudicarsi più prove possibili al fine di finanziare due progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends: A regola d'arte, gestito da Famiglia Murialdo Onlus, che prevede corsi settimanali di rugby e di musica nel rione Luzzatti-Ascarelli di Poggioreale di Napoli; Insieme con la musica, nel quale i ragazzi del quartiere Salomone-Forlanini di Milano hanno l'opportunità di di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, seguiti da insegnanti qualificati, formando un'orchestra giovanile.

Come funziona il gioco benefico? La squadra di Gigi e Ross, che sostiene A regola d'Arte, e quella dei PanPers, che gioca per il progetto Insieme con la musica, si misurano in prove artistiche, che vanno dai musical, ai balletti, dalla creazione di sketch ad interviste sui generis, da parodie ai cavalli di battaglia. Chi vince si aggiudica un importo in denaro che si accumula di puntata in puntata. A giudicare ogni prova è il pubblico in studio che, con un telecomando, esprime la propria preferenza per l'una o per l'altra squadra. Qui entra in gioco Diego Abatantuono che, pur non avendo diritto al voto, prova ad influenzare con i suoi commenti il giudizio del pubblico. Hanno lo stesso compito, ma sono ovviamente faziosi, i capi ultras delle due squadre, Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli.

Ma da chi sono formate le squadre? Da una parte ci sono Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D'Ursi e Barbara Foria, mentre dall'altra ci sono Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. A loro si aggiunge, nei momenti di difficoltà, anche la conduttrice Diana Del Bufalo, che può essere schierata come jolly.

Completano il cast del programma le ospiti Federica Nargi, Maddalena Corvaglia, Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini.

Diego Abatantuono, intervistato da Renato Franco de Il corriere della sera, ha dichiarato:



C'è un bel gruppo di cabarettisti, un bel mix tra giovani e meno giovani, la qualità comica è alta. Spesso si dice che è stato divertente farlo anche quando non è vero: in questo caso assicuro di sì, quando si crea un certo clima poi si riflette anche sulla riuscita del programma.

Enjoy vi aspetta ogni domenica alle 21.30 su Italia 1. Funzionerà? Farà ridere? Sicuramente farà del bene e, di questi tempi, è già qualcosa.