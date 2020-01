Una Piccola Grande Famiglia, Amy Roloff: "Nuova stagione in primavera"

Di Claudia Cabrini mercoledì 29 gennaio 2020

Chi si ricorda della famiglia Roloff? Mamma Amy ha dichiarato di aver dovuto affrontare un enorme cambiamento, recentemente. Quale? Lo scopriremo nella prossima stagione dello show.

Chi si ricorda di questa piccola grande famiglia capace di emozionare ed incollare alla tv i telespettatori di Real Time fino a pochi anni fa? Loro sono i Roloff, protagonisti del format per la tv Little People, Big World, arrivato in Italia con il titolo Una Piccola Grande Famiglia. Trasmesso sulle reti televisive di Real Time e DMax fino a poco più di un anno fa, lo show continua a far parlare di sé soprattutto all'estero dove, di fatto, i Roloff vengono ancora oggi considerati importanti protagonisti dello spettacolo, soprattutto negli States.

Dopo il successo, anche italiano, de Il Nostro Piccolo Grande Amore, del quale vi abbiamo parlato qualche giorno fa, anche Una Piccola Grande Famiglia è diventato un altro dei programmi cult di Real Time, con mamma Amy, papà Matt e i loro quattro figli, di cui solo uno affetto da nanismo, Zach.

Nel corso della sua più recente intervista, rilasciata al magazine One Country solo pochi giorni fa, Amy ha raccontato di come si siano evolute le loro vite oggi, e di un nuovo grande cambiamento che ha scosso la loro quotidianità.

"Sicuramente questa è stata l'ennesima avventura per noi, decisamente un altro grande cambiamento nelle nostre vite" spiega Amy Roloff prima di precisare:



"Dopo oltre 30 anni trascorsi vivendo in una proprietà di oltre 33 acri, ancora non ho ben capito come io mi stia sentendo in questi giorni. Probabilmente la cosa mi farà soffrire in futuro, ma per il momento comprendo e sono consapevole del fatto che questa scelta fosse necessaria".

La famiglia Roloff ha infatti dovuto cambiare abitazione, e a darne il lieto annuncio è stata - tramite il suo profilo Instagram seguitissimo, @amyroloff - la stessa Amy, che a One Country ha dichiarato:



"Ora dovrò abituarmi ad abitare in un quartiere, in un vicinato. Dovrò anche capacitarmi di vivere in una nuova abitazione, e riuscire a farla diventare casa mia. Nonostante tutto sono pronta, e adoro la mia nuova casa. Nel frattempo, e fino alla fine del mese di gennaio, continuerò a fare avanti e indietro tra qui e la fattoria, cercando di portare a termine il trasloco con serenità".

La vera novità, tuttavia, è un'altra:



"Ovviamente, potrete scoprire più dettagli su questa mia ardua decisione e sul nostro difficile trasloco... Nella prossima stagione di Una Piccola Grande Famiglia. Stiamo registrando i nuovi episodi in questi giorni e usciranno (su TLC, negli Stati Uniti, ndr) probabilmente già in primavera".

Buono a sapersi, dunque, per i fan del programma. Quella trasmessa da Real Time nel 2018 non è perciò stata l'ultima stagione dello show. A breve ne arriverà un'altra negli States, e non ci resta che sperare che presto approdi anche qui.