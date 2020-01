The Name of Evil, la storia di padre Amorth, l'ultimo esorcista, in una serie tv italo-spagnola

Di Riccardo Cristilli mercoledì 29 gennaio 2020

L'ultimo esorcista del Vaticano al centro di una serie tv italo-spagnola

Padre Gabriele Amorth è conosciuto per esser stato il più famoso esorcista della Chiesa Cattolica, fondatore dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti e autore di diversi libri in cui ha raccontato le sue esperienze di trent'anni di esorcismi.

Una storia che non poteva non suscitare l'attenzione di autori e produttori di film e serie tv per il carico di fascino, orrori e paure che si porta dietro. Ecco che nel corso del 2020 la storia di quello che è considerato l'ultimo esorcista del Vaticano, diventerà una serie tv.

The Names of Evil è il titolo della serie tv internazionale che entrerà in produzione nel corso del 2020, co-prodotta dalla società spagnola Lacoproductora e l'italiana Garbo Produzioni, una società che ha all'attivo prodotti come Il Silenzio dell'Acqua di Canale 5 o L'ispettore Coliandro e La porta Rossa per Rai Due. Lacoproductora ha realizzato i titolo El Cielo puede esperar per Moviestar+ e Por H o por B per HBO Spagna.

Gli autori spagnoli Denis Rovira e Carlos Molinero si stanno occupando dello sviluppo della sceneggiatura della serie che sarà presentata al mercato internazionale e al momento, secondo quanto riportato dai media spagnoli, non ha un network o una piattaforma di riferimento.

I due autori hanno dichiarato di voler dare al racconto degli esorcismi una nuova prospettiva "per la prima volta il fenomeno dell'esorcismo sarà raccontato in un modo più terrificante, più psicologico ma al tempo stesso anche più reale". La serie tv nasce dopo un lungo lavoro di ricerca e lettura di documenti di archivio. Gli autori hanno incontrato molti esperti in materia e hanno avuto modo di parlare con importanti testimoni diretti della vita di Amorth.

"Inoltre parte fondamentale saranno i racconti delle terribili esperienze delle persone esorcizzate, i casi saranno tutti reali e oscillano tra la follia e la fede, tra malattia e fantasia, tra reale e soprannaturale" hanno raccontato in una nota i due autori.

Il fascino del male continua a conquistare il mondo delle serie tv. The Names of Evil arriverà dopo il tentativo di realizzare una serie ispirata a L'esorcista durata due stagioni e dopo l'americana Evil, ancora inedita in Italia, incentrata proprio sul racconto di strani casi demoniaci legati alla religione, creata da Robert e Michelle King già dietro The Good Wife e The Good Fight.