Coppa Italia, Inter-Fiorentina stasera in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto mercoledì 29 gennaio 2020

La programmazione televisiva della partita di stasera valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2020, Rai1 trasmetterà in diretta Inter-Fiorentina, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli, con interviste ed interventi da bordocampo di Thomas Villa e Andrea Riscassi. Calcio di inizio alle ore 20.45. Il match è visibile anche in live streaming su RaiPlay.

In studio, nella trasmissione pre e post partita, curata da Fabrizio Failla, ci saranno Franco Lauro, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.

Si sfidano i nerazzurri allenati da Antonio Conte, reduci dal pareggio interno in campionato contro il Cagliari e i viola di Beppe Iachini, che sabato scorso non sono andati oltre lo 0-0 contro il Genoa. In tribuna allo stadio Giuseppe Meazza è atteso il fuoriclasse danese Christian Eriksen, neo acquisto dell'Inter.

La vincente tra Inter e Fiorentina giocherà nella doppia semifinale (andata il 12 febbraio, ritorno il 4 marzo) contro il Napoli, che ai quarti di finale ha superato, un po' a sorpresa, la Lazio.

Ricordiamo che ieri sera, sempre allo stadio di San Siro, è andata in scena Milan-Torino (con diretta su Rai1), vinta dai rossoneri soltanto ai tempi supplementari.