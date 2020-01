Gioco di squadra a Rai1 per la finale del Cantante mascherato

Di Hit mercoledì 29 gennaio 2020

Rai1 in campo per lanciare la volata per l'ultima puntata dello show di Milly Carlucci

Venerdì sera andrà in scena l'ultimo atto della prima cavalcata nell'etere televisivo nostrano del Cantante mascherato, il format di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto e diretto da Milly Carlucci.

In occasione della finale della prima edizione di questo spettacolo musicale Stefano Coletta ha deciso di mettere in campo tutti i suoi giocatori per lanciare a dovere questo importante appuntamento televisivo. Sono e saranno in campo moltissime trasmissioni di Rai1 per fare pubblicità all'ultima puntata del Cantante mascherato.

Abbiamo infatti visto sabato scorso ad Italia si Emanuela Aureli, fresca "smascherata" nella puntata della sera prima dello show di Rai1, mentre domenica 26 gennaio da Francesca Fialdini è stata ospite Orietta Berti. Lunedì a Vieni da me ospite di nuovo Emanuela Aureli con Raimondo Todato, mentre ieri pomeriggio a Vita in diretta c'è stato un collegamento con lo studio del Cantante mascherato con Milly Carlucci e le due maschere in ballottaggio ad inizio della prossima puntata.

Oggi ad Unomattina è previsto un filmato con Milly Carlucci che mostrerà alcuni momenti dello show di Rai1, mentre domani giovedì 30 gennaio si parlerà del Cantante mascherato con un nuovo filmato di Milly Carlucci a Storie italiane con Eleonora Daniele e poi nel pomeriggio ospite di Caterina Balivo a Vieni da me il giurato del programma Francesco Facchinetti (che sarà anche l'inviato di questo programma al Festival di Sanremo).

Venerdì a mezzogiorno Milly Carlucci sarà ospite di Elisa Isoardi alla Prova del cuoco, mentre a Vieni da me si parlerà diffusamente della finale che andrà in scena da li a poche ore su Rai1. Collegamento quindi al termine del Tg1 delle ore 20 per il lancio in diretta di Milly Carlucci della finale della prima edizione del Cantante mascherato in onda in diretta subito dopo i Soliti ignoti. Sono previsti poi lanci della finale anche ai Soliti ignoti, all'Eredità e nel corso di tutti i programmi della Rete 1.

Insomma la Rai1 di Stefano Coletta -che tiene molto a questo programma visti anche gli ottimi dati di ascolto e sopratutto per la forza di questo format- ha dispiegato tutti i mezzi a sua disposizione per fare promozione alla finale di questo programma, mettendo in piedi un grande gioco di squadra.