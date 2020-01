Meloni e Sgarbi sia da Floris che da Giordano. Programmi concorrenti si affidano agli stessi ospiti

Di Massimo Falcioni mercoledì 29 gennaio 2020

Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi ospiti sia a Di Martedì che a Fuori dal coro nella stessa sera. Programmi concorrenti decidono di affidarsi alle stesse facce evitando abilmente l'ubiquità. La guerra degli ascolti si combatte anche così

Di Martedì e Fuori dal coro. Due programmi in onda la stessa sera e nella stessa fascia oraria che, settimanalmente, combattono la guerra dello share. Molto, in tal senso, dipende dagli ospiti in studio che, vista la contemporaneità, una volta stanno di qua e l’altra volta vanno di là. Senza dimenticare Cartabianca, ulteriore competitor che genera ancora più traffico sul fronte dei talk politici.

Martedì sera però si è registrato un record. Ben due invitati, infatti, hanno scelto sia Floris che Giordano. Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi sono apparsi prima su La7 e in seguito su Rete 4. La leader di Fratelli d’Italia si è fatta intervistare da Floris attorno alle 22, per bissare con Giordano circa tre quarti d’ora dopo. Discorso simile per l’esponente di Forza Italia, a Di Martedì attorno alle 22.30 e a Fuori dal coro a distanza di un’ora.

L’ubiquità è stata abilmente evitata, con gli interventi da Floris probabilmente registrati anzitempo. A quel punto si è solo trattato di decidere in quali blocchi trasmettere il materiale realizzato.

Volendo allargare il campo all’access prime time e alla seconda serata, restando comunque in un arco di tempo compreso nelle tre ore (21-24), risulta curioso sottolineare come Maurizio Belpietro abbia timbrato il cartellino a Otto e mezzo e Fuori dal coro, Andrea Scanzi sempre dalla Gruber e in seguito a Cartabianca, Matteo Salvini da Giordano e a Porta a Porta e Gianluigi Paragone a Stasera Italia e Fuori dal coro.

Conseguenze di una tv sempre più invasa da talk, che però da oggi può contare su diretti competitor che decidono di affidarsi alle stesse 'munizioni'.