Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane giovedì 30 gennaio 2020

Guida tv di giovedì 30 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 quarta puntata di Don Matteo. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Onora il padre e la madre (S12E04) - Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità.

Su Rai 2 il film L'uomo sul treno - The Commuter (USA, 2018) di Jaume Collet-Serra con Sam Neill, Liam Neeson. Alle 23.15 Stracult Live Show. Ma vediamo la prima serata.



Michael MacCauley è un uomo d'affari sessantenne che sta attraversando un momento economicamente difficile. Quotidianamente Michael prende un treno di pendolari per andare a lavoro e uno per tornare a casa, sempre agli stessi orari. Un giorno una sedicente Joann lo sfida in un gioco apparentemente innocuo, ovvero identificare la persona che su quel treno è "fuori posto".

Su Rai 3 il film In her shoes - Se fossi lei (USA, 2005) di Curtis Hanson con Cameron Diaz, Shirley MacLaine. Alle 23.35 Il meglio di Stati Generali. Alle 23.59 Tg3 Linea Notte. Ma veniamo al prime time.



Maggie e Rose sono sorelle, ma diversissime. La prima sfarfalla di uomo in uomo, la seconda vive solo per il suo lavoro di avvocato. Un giorno Maggie, complice il suo comportamento irresponsabile, viene messa alla porta dalla matrigna e trova rifugio dalla sorella, ma mette gli occhi sul di lei fidanzato, guadagnandosi un'altra porta in faccia.

Su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale (Ita, 2017) di Riccardo Milani con Claudio Amendola, Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Alle 23.28 il doc Hitler contro Picasso e gli altri di Claudio Poli. Ma veniamo al prime time.



Nel centro di Roma vive Giovanni, un intellettuale che si batte con convinzione per l'integrazione sociale. Nella periferia della Capitale vive, invece, Monica, ex cassiera che pur non profetizzando nulla con l'integrazione ha a che fare ogni giorno. I destini di Giovanni e Monica si intrecciano grazie ai rispettivi figli, che decidono di fidanzarsi. Personalità opposte, obiettivi diversissimi, per i due la storia tra i figli non ha futuro, deve finire.

Su Italia 1 in prima serata Le Iene presenta "Speciale Chico Forti".



Speciale dedicato all’ inchiesta di Gaston Zama su Enrico, detto “Chico”, Forti, l’uomo che nel 2000 fu condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. Il velista e imprenditore televisivo trentino, che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

Su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio.



Paolo Del Debbio racconta a suo modo la politica e l'attualità italiana.

Su La7 nuova puntata di Piazzapulita.



Pochi giorni dopo le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Corrado Formigli commenta i risultati con ospiti in studio e collegamenti.

Su Tv8 il film La Torre Nera (USA, 2017) di Nikolaj Arcel con Matthew McConaughey, Idris Elba. Alle 23.30 il film Spider-Man 2 (USA, 2004) di Sam Raimi con Kirsten Dunst, James Franco. Ma veniamo al prime time.



Roland Deschain, il Pistolero, si aggira nel vecchio West americano alla ricerca della leggendaria Torre Nera, nella speranza di riuscirci prima che il malvagio stregone Walter O'Dim, l'Uomo in Nero, metta le mani su essa, condannando il mondo.

Su Nove il film Big (USA, 1988) di Penny Marshall con Tom Hanks, Elizabeth Perkins. Alle 22.30 Delitti a circuito chiuso. Ma veniamo al prime time.



Joshua ha dodici anni, ma vuole a tutti i costi crescere in fretta. Un po' per reale volontà, un po' per scherzo, lo chiede addirittura in desiderio ad una macchinetta “magica” di un Luna Park. Ed ecco la magia, diventa adulto. La sua mente, i suoi desideri, la sua curiosità e le sue paure sono sempre quelle di un ragazzino e diventa dirigente in una azienda di giocattoli.

Su Real Time sesta puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite... e poi. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista Erjona Sulejmani attraverso le carte della danza.

Su Rai 5 musica classica con Schubert e Strauss per Mariotti e Osn. Alle 23.00 il doc Orchestra Rai. Storia di un bene comune. Ma veniamo al prime time.



C’è il trionfo della malinconia e del disincanto tra Schubert e il tardo-romanticismo di Richard Strauss al centro del concerto che vede protagonista Michele Mariotti sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Su La 5 il film Remember me (USA, 2010) di Allen Coulter con Pierce Brosnan, Emilie de Ravin, Robert Pattinson. In seconda serata Uomini e donne, in replica. Ma veniamo al prime time.



New York, estate del 2001. Tyler non ha ancora superato il suicidio del fratello e non pensa nemmeno lontamente all'amore, fino a quando non incontra Ally, una giovane segnata dal suicidio della madre.