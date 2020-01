Matthew McConaughey insieme al creatore di True Detective per la serie tv Redeemer di FX

Di Riccardo Cristilli martedì 28 gennaio 2020

Nic Pizzolatto firma un accordo di produzione per lo sviluppo di progetti con Fox 21 Tv Studios e FX Productions

La squadra del primo True Detective finisce tra le braccia di "Topolino": Matthew McConaughey protagonista della prima stagione della serie cult antologica di HBO e il suo creatore Nic Pizzolatto tornano a lavorare insieme per Redeemer di FX, canale cable americano di proprietà del gruppo Disney.

Non solo perchè non si tratterà di una fugace avventura nel mondo Disney per i due. Infatti Pizzolatto ha firmato un accordo di produzione con Fox 21 Television Studios e FX Productions che lo impegnerà allo sviluppo di altri progetti per le due case di produzione di proprietà Disney e Matthew McCounaughey ha firmato un accordo di prima scelta con FX Productions.

Un investimento importante del gruppo Disney sulla coppia che come primo progetto torneranno a lavorare insieme a Redeemer adattamento del romanzo di Patrick Coleman The Churchgoer.

Matthew McConaughey sarà il protagonista della serie un ex prete diventato una guardia di sicurezza senza limiti e senza regole la cui ricerca di una donna scomparsa in Texas lo porta a scoprire una vasta cospirazione criminale e a un mondo di corruzione, mentre il suo passato e presente si intrecciano intorno a un mistero sempre più violento e pericoloso.

In base a questa descrizione potrebbero tornare i diversi piani temporali usati da Pizzolatto all'interno dell'antologia di True Detective. L'autore lascia così HBO che non ha ancora preso una decisione ufficiale riguardo a un quarto capitolo di True Detective e a questo punto non è chiaro se Pizzolatto potrebbe eventualmente essere coinvolto. Secondo quanto riporta deadline, ci sarebbero delle indiscrezioni per cui i dirigenti HBO sarebbero decisi a portare avanti il progetto con altri autori.

HBO ha commentato la decisione di Pizzolatto sottolineando "l'orgoglio per il lavoro fatto a HBO e augurandogli il meglio". Eric Schrier di FX Entertainment non ha nascosto l'entusiasmo per quello che è indubbiamente un grande colpo di serial-mercato, sottolineando come dopo True Detective Pizzolatto e McConaughey torneranno a lavorare insieme.

"Siamo inoltre davvero entusiasti" ha proseguito Schrirer "dell'accordo complessivo con Nic e non vediamo l'ora di sviluppare altri progetti con lui e con i nostri partner di Fox 21 Television Studios, e ugualmente felici dei futuri progetti con Matthew". Bert Salke di Fox 21 Tv Studios ha sottolineato come volessero lavorare con Pizzolatto appena vista la prima stagione di True Detective. Naturalmente Pizzolatto ha commentato positivamente questo accordo e l'opportunità di lavorare di nuovo con Matthew McCounaghey.