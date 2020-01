Coppa Italia, Milan-Torino in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto martedì 28 gennaio 2020

La programmazione televisiva della partita di Coppa Italia di stasera

Questa sera Rai1 trasmetterà in diretta Milan-Torino. Si tratta della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Calcio di inizio alle 20.45, telecronaca di Luca De Capitani e Mario Somma, con interviste ed interventi da bordocampo di Amedeo Goria e Francesco Rocchi. In studio, nella trasmissione pre e post partita, curata da Fabrizio Failla, ci saranno Franco Lauro, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.

La vincente del match, gara secca con eventuali supplementari e rigori, sfiderà in semifinale la Juve (andata 12 febbraio, ritorno 4 marzo). Domani, mercoledì 28, invece, è in programma Inter-Fiorentina, sempre in diretta su Rai1.

Allo stadio San Siro di Milano si sfidano i rossoneri di Pioli rivitalizzati dalla 'cura' Ibrahimovic ed i granata allenati da Mazzarri (in bilico) ancora sotto shock per lo 0-7 subito sabato, in casa, dall'Atalanta.

Per la cronaca, al momento, non è ancora chiaro se sarà osservato il minuto di silenzio prima del fischio di inizio, in omaggio a Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica scorsa. Il Milan, club al quale la leggenda del basket era emotivamente legato, non avrebbe ottenuto l'ok da parte della Lega calcio. Di sicuro, i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio.