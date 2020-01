A La vita in diretta c'è Silvana. Paola Cortellesi imita la mitologica inviata del programma

Di Massimo Falcioni martedì 28 gennaio 2020

A La vita in diretta c'è Paola Cortellesi che, per l'occasione, rispolvera l'imitazione della mitologica inviata Silvana. Lanciata nel 2001 a Mai dire gol, la parodia faceva il verso al programma all'epoca condotto da Michele Cucuzza

Silvana torna a casa. Paola Cortellesi va ospite a La vita in diretta e, a sorpresa, ripropone la storica parodia dell’inviata del programma che, munita del suo perenne entusiasmo, veniva spedita a casa del vip di turno.

L’attrice è in questi giorni al cinema con Figli, film col quale sta girando le varie trasmissioni televisive per la classica promozione. Ma una volta approdata nel pomeriggio di Raiuno non poteva rinunciare all’imitazione lanciata per la primissima volta nel 2001 a Mai dire gol.

All’epoca condotto da Michele Cucuzza, il programma non era ancora dominato dalla cronaca nera, a cui venivano preferiti gossip e leggerezza con interviste a personaggi dello spettacolo collegati direttamente dalla loro abitazione. Situazioni spesso arricchite di retorica ed ostentata eccitazione, che la Cortellesi ha riproposto lunedì in un irresistibile duetto con Lorella Cuccarini.

Per le due si è trattato di una reunion a diciotto anni da Uno di noi, show del sabato sera abbinato alla Lotteria Italia che condussero al fianco di Gianni Morandi.

Curiosita: il microfono consegnato dietro le quinte alla Cortellesi presentava il logo de La vita in diretta estate. "Mi hanno dato questo", ha scherzato l'imitatrice.