Isola dei Famosi 2020, Alessia Marcuzzi non sarà la conduttrice?

Di Alberto Graziola lunedì 27 gennaio 2020

Alessia Marcuzzi lascia l'Isola dei Famosi?

L'Isola dei famosi 2020 dovrebbe andare in onda indicativamente ad aprile, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Mentre si vocifera sui possibili concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del reality show, ecco arrivare un rumor riportato da Dagospia.

Secondo quanto raccontato, sembra che Alessia Marcuzzi possa aver deciso di rinunciare alla conduzione della nuova edizione. La presentatrice è al timone del programma fin dal 2015, quando il programma ha abbandonato la Rai per trasferirsi sulle reti Mediaset.

Eppure, secondo quanto vociferato, la Marcuzzi potrebbe aver deciso di rinunciare alla conduzione per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Sembrava scontata la sua presenza al timone della sesta edizione Mediaset del reality show ma potrebbe esserci l'inaspettato colpo di scena.

Nelle ultime due edizioni, il reality show era stato al centro di feroci polemiche per lo scontro Riccardo Fogli e Fabrizio Corona (nel 2019) e per le accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte per aver consumato della marijuana, in Honduras (nel 2018).

La voce dell'abbandono di Alessia Marcuzzi sarà confermata? E chi potrebbe prendere la guida dell'Isola dei Famosi 2020, al suo posto? Voi chi vorreste, nel caso?