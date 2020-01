Grande Fratello Vip 4 diretta puntata 27 gennaio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4, diretta settima puntata 27 gennaio 2020 su Canale 5

Grande Fratello Vip 4, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti, in onda, stasera 20 gennaio 2020, in prima serata è giunto al settimo appuntamento.

Cosa accadrà nella casa più spiata d'Italia? Al momento, non sono ancora emerse anticipazioni ma proviamo a fare delle ipotesi. Conosceremo maggiori dettagli sulle condizioni di salute di Barbara Alberti che momentaneamente ha abbandonato la casa. Rientrerà in gioco? Barbara Eboli, la (ex?!) fidanzata di Licia Nunez, entrerà per un chiarimento? Carlotta Maggiorana ha devo intenzione di lasciare il loft per riabbracciare la sua famiglia?

A pochi giorni dall'acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Obiettivo: Antonella Elia ed Antonio Zequila. La showgirl non ha gradito i loro sgradevoli commenti e ancor meno la “piccante” rivelazione di Zequila. Il concorrente, infatti, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con la primadonna del Bagaglino. Quali saranno le loro reazioni?

Grandi lusinghe per le donne della Casa: tre “superboy” fanno il loro ingresso con il solo obiettivo di farle capitolare. Ci riusciranno?



Grande Fratello Vip 4: concorrenti

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono: : Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana.



