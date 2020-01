Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 29 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane mercoledì 29 gennaio 2020

Guida tv di mercoledì 29 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 il match Inter - Fiorentina. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Quarti di finale di Coppa Italia in diretta tv.

Su Rai 2 quarta puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 quarta puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Ma vediamo la prima serata.



Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due decidono di sposarsi ed Elena, per cercare di rimanere al passo dell'amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, sebbene per lui non riesca a provare un vero affetto.

Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo al prime time.



Vecchi e nuovi casi di scomparsa e di omicidio nel programma condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale 5 seconda puntata del nuovo ciclo di Chi Vuol Essere Milionario.



Seconda delle sette nuove puntate in prima serata. Ottima preparazione, sangue freddo e il coraggio di rischiare sono le caratteristiche fondamentali per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz dei quiz e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.

Su Italia 1 il film Mission: Impossible - Rogue Nation (USA, 2015) di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner e Ving Rhames. Alle 23.59 il film Blade: Trinity(USA, 2004) di David S. Goyer con Jessica Biel, Kris Kristofferson. Ma veniamo al prime time.





Ethan Hunt e il suo team di fiducia sono alle prese con la missione più difficile di sempre: braccati dalla CIA devono tentare di sradicare il Sindacato, un'organizzazione internazionale altamente qualificata e determinata a distruggere la Mission Impossible Force.

Su Rete 4 torna #CR4 - La Repubblica delle donne.



Piero Chiambretti torna col suo talk sopra le righe nel prime time di Rete 4.

Su La7 in prima serata Atlantide - Anatomia di un dittatore.



Nuovo approfondimento di e con Andrea Purgatori.

Su Tv8 terza puntata di Italia's Got Talent. Alle 23.45 Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Ma veniamo al prime time.



In giuria Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionat dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice.

Su Nove il film Prima o poi mi sposo (USA, 2000) di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Justin Chambers, Matthew McConaughey.



Mary Fiore organizza matrimoni. E' bella, decisa, super organizzata e ambiziosa. Un giorno, camminando per strada, rimane incastrata con il tacco di una scarpa in un tombino. La situazione si fa pericolosa quando un bidone della spazzatura si sgancia e scivola minacciosamente verso di lei. Un'occasione per il cavaliere di turno di trarla d'impiccio. Lui è bello, galante, affascinante, medico. Unico difetto sta per sposarsi e Mary è stata scelta per organizzare le nozze.

Su Real Time un classico come Vite al limite.





Milla pesa 300 chili e dipende completamente da suo marito. Spaventata che ogni giorno possa essere l'ultimo, riuscirà a smettere di mangiare in maniera poco salutare anche grazie a un bypass gastrico?



Su Rai 5 in prima serata Darcey Bussell in cerca di.... Alle 22.15 il doc Dance: The Audition. Alle 23.30 Barry White - Let the Music Play. Ma veniamo al prime time.



L'étoile del Royal Ballet di Londra Darcey Bussell racconta Margot Fonteyn. Tra Londra e Panama e attraverso la testimonianza di amici, colleghi e specialisti del settore, Darcey Bussell ricostruisce l'avventurosa e non sempre felice vita della bambina Peggy Hookham.

Su La 5 il film La casa sul lago del tempo (USA, 2005) di Alejandro Agresti con Keanu Reeves, Sandra Bullock. Alle 23.20 Senza Trucco - Storie di ordinarie indipendenza. Ma vediamo il prime time.



Kate Forester ha trovato lavoro in un ospedale di Chicago ed è costretta perciò a lasciare la sua bella casa sul lago. Quest'ultima viene occupata da Alex, giovane architetto segnato da un rapporto burrascoso col padre. Kate, prima di partire, scrive una lettera destinata al futuro inquilino. Si stabilisce così un contatto epistolare fra i due, ma pian piano si scopre l'incredibile: Kate vive nel 2006, Alex nel 2004.