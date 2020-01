Che tempo che fa, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 gennaio 2020

Di Fabio Morasca domenica 26 gennaio 2020

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 gennaio 2020 di Che tempo che fa.

Che tempo che fa è un talk show condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto, in onda ogni domenica sera a partire dalle ore 21:05 su Rai 2.

Che tempo che fa: le anticipazioni del 26 gennaio 2020

Questa sera, andrà in onda una nuova puntata del 2020 di Che tempo che fa, preceduto da Che tempo che farà, rispettivamente in onda dalle ore 21:05 e dalle ore 19:40, su Rai 2.

In Che tempo che farà, ci saranno i consueti sketch del Mago Forest, di Ale e Franz, di Raul Cremona, con la partecipazione dell'"inviato speciale" Gigi Marzullo.

Stasera, a Che tempo che fa, invece, ci sarà la senatrice a vita Liliana Segre, che sarà presente in occasione della vigilia del Giorno della Memoria. La mozione di Liliana Segre, per creare una commissione contro il razzismo e l’antisemitismo, è stata approvata dal Senato lo scorso ottobre; il 10 dicembre scorso, invece, si è tenuta la manifestazione L’odio non ha futuro, in cui oltre 600 sindaci di tutta Italia si sono riuniti per esprimerle piena solidarietà e vicinanza.

Gli altri ospiti saranno lo scrittore Roberto Saviano, Aldo, Giovanni e Giacomo, che parleranno del loro nuovo film Odio l'estate, il direttore di RaiNews Antonio Di Bella, l'attore Riccardo Scamarcio, protagonista del film Il ladro di giorni, J-Ax, che presenterà il suo nuovo album ReAle, il comico Enrico Brignano, che si esibirà con un monologo inedito, la presentatrice, cantante e attrice Lodovica Comello, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini e il virologo Roberto Burioni.

A chiudere la serata, ci sarà Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest e Gigi Marzullo e anche con Teo Tecoli, Lello Arena ed Elena Barolo.

Che tempo che fa: dove vederlo

La puntata di Che tempo che fa va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:05.

Per quanto riguarda lo streaming, il programma è visibile sul sito Rai Play.

La puntata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Che tempo che fa: Second Screen

Che tempo che fa è presente sul web con una sezione a parte sul sito di Rai Play.

Il programma di Fabio Fazio si può trovare anche su Facebook con una pagina ufficiale.

La trasmissione è presente anche su Twitter con un account ufficiale. L'hashtag con il quale sarà possibile commentare la puntata è #ctcf.

Che tempo che fa è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.