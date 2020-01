Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 27 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane lunedì 27 gennaio 2020

Guida tv di lunedì 27 gennaio 2020: ecco cosa vedere in tv. Guarda anche il nostro speciale con la programmazione completa per la Giornata della Memoria.

Su Rai 1 terza puntata della miniserie La guerra è finita (Ita, 2019) di Michele Soavi con Michele Riondino, Sandra Ceccarelli, Carmine Buschini. Alle 23.45 Speciale Porta a Porta - Elezioni Regionali 2020. Alle 20.30 primo appuntamento con PrimaFestival. Ma veniamo al prime time.



Per scoprire la provenienza della spilla, Davide si mette in contatto con il colonnello De Giorgi, uno degli ufficiali incaricati di dare la caccia ai criminali di guerra latitanti. Scopre così che la spilla apparteneva al plotone del Tenente Bianchi, che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile, ma gli rimane di capire se anche Mattia faceva parte di quel gruppo. Intanto alla Tenuta arriva la notizia che lo sfratto è ormai esecutivo.

Su Rai 2 tre puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.40 il doc La memoria del bene - Alla ricerca dei giusti tra le Nazioni. Ma veniamo al prime time.



Fantasmi (S02E07) - E' Halloween e, come prevedibile, le chiamate si susseguono. Le squadre di soccorso si trovano a intervenire in un cimitero, a una corsa sul fieno e a una sfilata davvero particolarmente spaventosa. Il vero Buck (S02E08) - Quattro i casi che vedono coinvolte le squadre di primo soccorso: una donna prende una decisione estrema per attirare l'attenzione di suo marito, una coppia rimane coinvolta in un incidente stradale nel giorno del matrimonio, un appuntamento galante si mischia con una rapina e una coppia gay affronta un momento doloroso. La storia di Hen (S02E09) - La puntata ci riporta nel 2008, quando Hen lasciò il suo lavoro presso un'azienda farmaceutica e decise di fare domanda di ammissione nei Vigili del Fuoco. Brillantemente superato il corso in Accademia, la donna venne assegnata alla Caserma 118.

Su Rai 3 puntata speciale di PresaDiretta sulle Regionali. Alle 23.15 Speciale Tg3 - Il giorno della Memoria.Ma veniamo al prime time.



Puntata speciale all'indomani del voto in Emilia Romagna. PresaDiretta ha attraversato l'Emilia Romagna e ha raccontato in profondità un territorio, tra città e piccoli paesi, periferie e centri storici, campagne e fabbriche per capire le ragioni, i sentimenti e le istanze che attraversano quella Regione.

Su Canale 5 settima puntata di Grande Fratello Vip 4.



Anche questa settimana doppio appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, con Pupo e Wanda Nara opinionisti.

Su Italia 1 il film I Mercenari 3 (USA, 2014) di Patrick Hughes con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson. Alle 23.20 Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco. Ma vediamo la prima serata.



Terza avventura per gli Expendables, che questa volta si trovano a fronteggiare un nemico particolarmente ostico, visto che si tratta di Conrad Stonebanks, che anni prima aveva fondato la squadra insieme a Barney.

Su Rete 4 appuntamento con Quarta Repubblica.



Nicola Porro racconta il dopo Regionali 2020 con collegamenti da Calabria ed Emilia Romagna e tanti ospiti in studio.

Su La7 dalle 21.15 puntata speciale di Propaganda Live tutta dedicata alle Regionali 2020.



Diego Bianchi, Marco Dambrosio, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e tutti gli ospiti fissi del venerdì commentano i risultati delle Regionali 2020.

Su Tv8 il film Rocky III (USA, 1981) di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone. Alle 23.45 il film Kickboxer - Il Nuovo Guerriero (Fra, 1998) di Gérard Pirès con Marion Cotillard, Samy Naceri. Ma veniamo al prime time.



In seguito alla vittoria su Apollo Creed, da pugile aggressivo e con l'occhio da tigre, Rocky si trasforma in un uomo da spettacolo, molle e dedito al culto di se stesso. La dolorosa sconfitta che gli infligge Cluber Lang, astro nascente che sprizza energia e voglia di affermarsi da tutti i pori, lo distrugge psicologicamente insieme alla morte del vecchio e fedele manager.

Su Nove seconda puntata della terza stagione di Little Big Italy. Alle 20.00 debutta SonoLeVenti, la striscia quotidiana di Peter Gomez. Ma veniamo al prime time.



Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa. Questa sera tutti a Las Vegas.

Su Real Time dalle 21.10 serata Vite al limite.



Octavia è costretta a stare a letto da circa un anno e ha bisogno di aiuto. Con il suo migliore amico ad incoraggiare le sue cattive abitudini, dovrà scegliere tra lui e una nuova vita.

Su Rai 5 terza puntata di Punto di svolta. Alle 22.15 il doc Ritratto di Ferrara ebraica. Alle 23.59 Bruce Springsteen: In His Own Words. Ma veniamo al prime time.



Robert Musil non è solo il cantore della fine di un impero e dell'inquietudine di un passaggio epocale. Molto al di là del suo contesto storico, Musil è innanzitutto capace di descriverci i caratteri dell'uomo che si affaccia nel Novecento, lo svuotamento delle grandi costruzioni e il senso del ridicolo che accompagna il potere.

Su La 5 alle 21.20 il film tv Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino (Ger, 2016) di Hans-Jürgen Tögel con Gaby Dohm, Henriette Richter-Rohl. Alle 23.10 Uomini e donne. Ma vediamo il prime time.



Steve, giovane architetto e rampollo di buona famiglia, ha fatto costruire la casa dei suoi sogni per sposare il suo amore di sempre, Cory, che conosce dai tempi dell'asilo. Ma con sua grande sorpresa, quando Steve chiede a Cory di sposarlo, lei rifiuta. Distrutto, Steve si ubriaca in un bar dove conosce Jennifer, una ragazza piena di debiti inseguita da un esattore.