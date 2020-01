Live – Non è la d’Urso: puntata 26 gennaio 2020: anticipazioni e ospiti

Di Marco Salaris domenica 26 gennaio 2020

Anticipazioni e ospiti di domenica 26 gennaio 2020 del talk show di Canale 5

Secondo appuntamento del 2020 con Live non è la d'Urso in onda stasera, 26 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Di seguito gli ospiti e gli accadimenti in programma:

A 29 giorni dalla sua presunta scomparsa, Luigi Mario Favoloso si ritroverà ad affrontare le 5 sfere. A poco meno di una settimana dal confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini avvenuto nella casa di Grande Fratello VIP, Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità per nuove rivelazioni.

Paola Barale sfiderà i 5 ospiti seduti nelle sfere. Ivan Gonzalez ultimo eliminato dal reality show di Canale 5 affronterà faccia a faccia Paola Caruso.

Infine, la confessione della cantante Gerardina Trovato che ha affermato: "Vogliono farmi interdire, vivo con 80 euro al mese".



Live - Non è la D'Urso 2019 - 20: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



