Era Sanremo (1^ puntata)

Di Hit lunedì 27 gennaio 2020

Canzonettando il Sanremo di ieri in attesa di quello di domani

Mentre il Festival di Sanremo numero 70 deve ancora iniziare (non di certo il chiacchiericcio che alimenta i media) qui su TvBlog facciamo un viaggio nel Sanremo di ieri con una serie di post dedicati non alle polemiche legate al carrozzone televisivo, ma alle canzoni che hanno animato la rassegna canora più popolare d'Italia.

Passeremo in rassegna dunque alcuni brani che -sopratutto nel decennio degli anni '80, quello che ha resuscitato il Festival- hanno rappresentato in qualche modo, o per successo popolare, o per testi un po' controversi, l'anima di questa manifestazione che non è sbagliato definire ormai "il carnevale dello stivale".

Saranno 6 le canzoni protagoniste di ciascuna delle puntate di questa serie di "Era Sanremo" e partiamo subito con un pezzo del Festival di Sanremo del 1980, ovvero "Contessa" dei Decibel :

Ma lo stile melodico italiano viene rispettato in quel Sanremo 80 con il pezzo "Più di una canzone" della Bottega dell'arte :

Sempre sull'onda della melodia e sempre da Sanremo 80 Alberto Cheli canta "Passerà" :

Sanremo 80 è stato il Festival, l'unico, vinto da Toto Cutugno con "Solo noi", al secondo posto Enzo Malepasso con "Ti voglio bene", mentre al terzo posto si classificò Pupo con "Su di noi". Vediamo e ascoltiamo in successione i tre pezzi :

Su di noi

Ti voglio bene

Solo noi