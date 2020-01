Memoria dei Campi, diretta su TvBlog dalle 21.25

Di Marcello Filograsso domenica 26 gennaio 2020

In occasione della Giornata della Memoria va in onda il documentario-verità firmato Alfred Hitchcock

In occasione della Giornata della Memoria, molte sono le iniziative di Mediaset per ricordare le vittime dell'Olocausto. Tra queste, la messa in onda di Memory of the Camps - Memoria dei Campi alle 21.20 su Rete4, un documentario firmato da Alfred Hitchcock. Tvblog lo seguirà in diretta dalle 21.25. A presentarlo Paolo Del Debbio.

Si tratta di un documentario sull'Olocausto, un progetto dimenticato e inedito del maestro del thriller Alfred Hitchcock realizzato nel 1945. Hitchcock aveva realizzato il progetto usando materiale grezzo filmato dai soldati della British Army Film Unit e dall'armata sovietica nei campi di concentramento in Germania di Bergen-Belsen appena liberati.





