La giornata della memoria lunedì parte da Unomattina

Di Hit domenica 26 gennaio 2020

Appuntamento lunedì dalle 6:40 su Rai1 con Valentina Bisti e Roberto Poletti

Lunedì 27 gennaio 2020 si celebrerà la giornata della memoria e la programmazione Rai partirà con il contenitore informativo del mattino di Rai1 Unomattina, condotto come sempre dall'instancabile coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti.

Sarà proprio Poletti ad accompagnare il pubblico sveglio di buona mattina e sintonizzato sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel percorso Rai nella giornata della memoria. Roberto sarà collegato in diretta dal binario 21 della stazione centrale di Milano da dove partirono fra il 1943 ed il 1945 molti treni diretti verso i campi di concentramento, il principale dei quali era quello di Auschwitz. In quei vagoni erano stipate migliaia di persone, la maggior parte ebrei, ma anche molti partigiani e dissidenti politici.

Oggi questo binario è un luogo simbolo di quei terribili anni e ospita il Memoriale della Shoah. Roberto sarà collegato proprio da questo posto e da lì parlerà con Gadi Schoenheit, rappresentante Fondazione memoriale Shoah Milano, ma anche con Ruth Dureghello Presidente della comunità ebraica di Roma, Gadi Luzzatto Voghera, direttore CDEC, Fondazione di documentazione ebraica contemporanea di Milano.

Con Poletti, sempre dal binario 21 della stazione Centrale di Milano anche il direttore della Stampa Maurizio Molinari e Marco Steiner Presidente del comitato pietre inciampo, Marco Vigevani, Roberto Lepetit e poi da studio Alex Zarfati del Progetto Dreyfus, sarà proposta anche una intervista con Liliana Segre. Ospiti di Poletti da Milano anche Federica Astrologo, Walker Meghnagi e Daniele Levi Formiggini. Con Valentina Bisti da Roma ospite l'attore Michele Riondino. Ovviamente la mattinata di lunedì sarà dedicata anche ai risultati delle elezioni regionali con un dibattito condotto dal giornalista del Tg1 Marco Frittella, ovviamente con Valentina Bisti.

L'appuntamento con tutto questo e altro è per la puntata di lunedì 27 gennaio 2020 di Unomattina, con Valentina Bisti in studio da Roma e Roberto Poletti collegato con il binario 21 della Stazione Centrale di Milano per celebrare la Giornata della memoria, da ricordare poi alle ore 10:55 sempre sulla Rete 1 in diretta dal Quirinale, a cura del Tg1, il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Giorno della Memoria.

Gli altri appuntamenti