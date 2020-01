PrimaFestival, Sanremo 2020 è iniziato

Di Giorgia Iovane lunedì 27 gennaio 2020

PrimaFestival 2020 inaugura Sanremo 70: si parte lunedì 27 gennaio alle 20.35, conducono Ema Stokholma con Gigi e Ross.

Sanremo 70 inizia ufficialmente con la prima puntata di PrimaFestival 2020.

A poco meno di 10 giorni dall'inizio del Festival, Sanremo 2020 parte ufficialmente con PrimaFestival, al via questa sera - lunedì 27 gennaio - intorno alle 20.30 su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 20. Un modo per scaldare i motori in vista della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana, condotta e artisticamente diretta per la prima volta da Amadeus.

Messo da parte lo studiolo pseudo-tg, i conduttori si appostano nella Glass Box che si affaccia sul red carpet del Teatro Ariston per raccontare al pubblico gli ultimi preparativi, in vista del debutto di martedì 4 febbraio. A provare l'ebrezza del corso Matteotti che si anima progressivamente di accessori e pubblico e a raccontarlo live ("rigorsamente", dicunt) arrivano Ema Stokholma con Gigi e Ross, alla loro prima volta sanremese. Il trio prende il posto di Simone Montedoro e Anna Ferzetti, che hanno guidato il pubblico nel backstage dell'Ariston lo scorso anno, e sembra sia destinato a vivere le due settimane di programmazione esclusivamente 'en plain air', senza l'ausilio della Sala Biribissi che invece ha ospitato nelle edizioni precedenti i giorni antecedenti all'alzata del sipario.

Ogni sera, quindi, Ema Stokholma con Gigi e Ross racconteranno in sei minuti le notizie principali da Sanremo, mostreranno clip dal backstage, intervisteranno ospiti e cantanti prima dell'esibizione e proveranno a restituire il gusto del freak show che ogni anno si respira intorno all'evento televisivo più coinvolgente del palinsesto italiano.





PrimaFestival 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma, scritto da Walter Santillo e Carmelo La Rocca con la regia di Carlo Flamini, va in onda da lunedì 27 gennaio a sabato 8 febbraio, serata finale di Sanremo 2020, alle 20.35 (subito dopo il Tg1 delle 20) su Rai 1, Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove sarà poi disponibile on demand. L'hashtag non può che essere #PrimaFestival.