The Undoing il primo intenso teaser trailer della miniserie HBO (Sky in Italia) con Nicole Kidman e Hugh Grante

Di Riccardo Cristilli sabato 25 gennaio 2020

Nel cast della miniserie anche l'italiana Matilda De Angelis

"Avevo questa idea in testa di una vita perfetta, che ho ripreso da te e mamma. Era tutto quello che volevo" inizia così il primo teaser trailer di The Undoing attesa miniserie HBO che debutterà a maggio negli Stati Uniti (e speriamo in Italia in contemporanea o a ridosso su Sky Atlantic).

A pronunciare la frase è una sempre magnetica Nicole Kidman nei panni di Grace Fraser, parlando con Donald Sutherland che nella miniserie in 6 parti è suo padre. La perfezione cui Grace aspira è però ormai diventata una sorta di utopia e la sua vita è tutto tranne che perfetta.

The Undoing è l'adattamento del romanzo You Should Have Know - Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz, trasformato in una miniserie da David E. Kelley già dietro il successo dell'adattamento di Big Little Lies, affiancato dalla regista pluri-premiata Suasanne Bier. Insomma il pedigree di questa serie è veramente di altissimo livello, soprattutto se ci andiamo ad aggiunge Hugh Grant nei panni del marito di Grace, Jonathan Fraser ed Edgar Ramirez che interpreterà un poliziotto ed è stato Gianni Versace in American Crime Story.

Il cast della serie si completa con Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova e l'italiana Matilda De Angelis (come vi avevamo raccontato alcuni mesi fa).

Grace Fraser ha tutto quello che aveva sempre sognato: un marito amorevole, una carriera appagante da psicologa, un figlio di 12 anni Jonathan (Noah Jupe, visto in A Quiet Place) che frequenta un'importante scuola privata di New York. L'immaginario tipico della famiglia ricca, elegante e sofistica della grande metropoli degli Stati Uniti. Ma il risveglio da un bel sogno può essere brusco e trasformarsi in un incubo.

Nel giro di una notte tutto cambia. Dopo una morte violenta il marito scompare e Grace scopre alcune verità sull'uomo che le fanno capire come non lo conoscesse affatto. Lasciata sola ad affrontare un disastro pubblico, Grace sarà costretta a distruggere la propria vita per provare a crearne un'altra per lei e per suo figlio.