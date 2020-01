C'è posta per te: le anticipazioni della terza puntata

Di Fabio Morasca sabato 25 gennaio 2020

Le anticipazioni della terza puntata di C'è posta per te.

C'è posta per te è un people show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato, in prima serata, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

Questa sera, 25 gennaio 2020, andrà in onda la terza puntata della 23esima edizione di C'è posta per te.

Nella puntata di stasera, gli ospiti, protagonisti delle sorprese, saranno Antonio Banderas, l'attore spagnolo candidato per la prima volta all'Oscar nella categoria Migliore Attore Protagonista per la sua interpretazione nel film Dolor Y Gloria di Pedro Almodóvar, e l'attrice Giulia Michelini.

Anche in questa terza puntata, ovviamente, a farla da padrone, saranno i sentimenti e le emozioni delle persone che si sono rivolti a Maria De Filippi per chiedere aiuto, per provare a ricongiungersi con un proprio caro, per trovare il coraggio di affrontare vicende sentimentali complicate, per trovare conforto o per essere supportati umanamente ed emotivamente.

C'è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e da Alberto Silvestri, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Pietrangeli.

C'è posta per te: dove vederlo

C'è posta per te va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La puntata intera e altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

C'è posta per te: Second Screen

Il sito ufficiale della conduttrice di C'è posta per te, Maria De Filippi, ha una sezione completamente dedicata al programma di Canale 5.

C'è una sezione apposita dedicata al programma anche sul sito ufficiale di Mediaset Play e sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, la pagina ufficiale è C'è posta per te.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è il seguente: @cepostaperteoff. L'hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #cepostaperte.

C'è posta per te ha un profilo ufficiale anche su Instagram.