Amici 19, puntata 25 gennaio 2020 in diretta: Nyv al serale

Di Massimo Galanto sabato 25 gennaio 2020

Lo speciale di sabato 25 gennaio 2020 del talent show di Maria De Filippi

14.46 Rapino invita la ragazza ad essere meno emotiva. Quindi le accorda il terzo sì. Nyv è al serale!

14.43 Terzo giudice Charlie Rapino.

14.42 Molendini critica la dizione di Nyv, ma le dà l'ok per il serale.

14.39 Primo sì per Nyv. Il secondo giudice è Marco Molendini.

14.36 Nyv la più votata. Per accedere al serale deve convincere tre giurati esterni. Il primo è Stefano Fisico.

14.34 Gli allievi devono scegliere il migliore, da mandare all'esame di sbarramento per il serale. Zerbi chiede di escludere Javier dalla possibilità di essere votato.

14.32 Soltanto 10 saranno gli allievi ammessi al serale.

14.31 Skioffi: "I pezzi dopo non li mandate in onda? Quelli in cui diciamo tante cose belle su Giulia! Mandate in onda solo quella cosa lì?!". Zerbi: "Avete dei problemi, fate pace con il cervello".

14.30 Skioffi: "Ho solo detto che quando Giulia fa il rap, non mi piace". Giulia: "Non me lo avevi mai detto".

14.30 De Filippi 'assolve' Gaia, spiegando che il suo rapporto con Giulia è notoriamente non idilliaco. Giulia: "Sono delusa da altre persone, come Skioffi".

14.26 Si giustifica anche Gaia, secondo la quale sarebbe innaturale dire a Giulia in faccia le sue critiche. La collega sembra concordare, ma contesta il modo.

14.25 Zerbi: "Nessuno di voi 4 è superiore a Giulia, per me".

14.25 Stefano precisa: "Non ho mai detto che mi piace Giulia. Le voglio bene, ma non ho mai detto che ascolterei il suo inedito".

14.22 Martina precisa di aver detto anche un complimento a Giulia, tagliato nel video montato dagli autori. Zerbi contro Martina e gli altri, ossia Stefano, Skioffi e Gaia: "Non avete le palle di dirlo in faccia. Vergognatevi".

14.17 Giulia in studio piange. Martina: "Non può piangere per queste cose, mi sembra troppo". Giulia lamenta ipocrisia. Pubblicità.

14.15 De Filippi mostra un filmato in cui alcuni allievi criticano, anche con battute velenose, Giulia mentre prova in saletta.

14.11 Inizia la puntata. Sigla.

Oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo speciale di Amici 19. TvBlog lo seguirà in liveblogging.

Per i 16 talenti in gara (Nyv, Gaia, Jacopo, Devil Angelo, Francesco, Giulia, Martina, Stefano, Skioffi e Francesca per il canto e Talisa, Federico, Ayoub, Valentin, Javier e Karina per il ballo) partono i temuti esami di ammissione per conquistare la maglia verde ed accedere alla fase serale del programma.

Chi di loro riuscirà a conquistare la maglia verde?

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, è scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Claudia Ciaramella di Fascino P.g.t.. Alla regia Andrea Vicario.