The Real Housewives di Napoli, su Real Time la vita glamour delle 'casalinghe napoletane'

Di Giorgia Iovane venerdì 24 gennaio 2020

The Real Housewives di Napoli, tra reality e royalty, al via su Real Time.

Dalla Wisteria Lane di Desperate Housewives alla (W)isteria in salsa vesuviana di The Real Housewives di Napoli, nuovo docureality di Real Time che arriva in chiaro sul canale 31 del DTT questa sera, venerdì 24 gennaio 2020, alle 22.20 dopo settimane in esclusiva di Dplay Plus.

Beh, definirlo nuovo è forse eccessivo, visto che richiama il modello delle Lucky Ladies di FoxLife di qualche anno fa, anche se con protagoniste e produzione diversa. A raccontare la loro vita "senza filtri" come ci tengono a sottolineare nell'intervista multipla che hanno concesso a Blogo, ci sono infatti sei donne della Napoli bene, distribuite tra l'esclusiva Chiaia e la collina di Posillipo, madri, imprenditrici, amanti alcune dell'arte altre dello champagna, pronti a condurre i telespettatori tra gli eccessi di una vita glamourous all'ombra del Vesuvio. Messo da parte l'animalier sintetico si passa al leopardato firmato in seta, quello da cui poi prendono ispirazioni per i modelli venduti un tanto al chilo.

Il format originale, comunque, arriva dritto dritto dagli USA e ad adattarlo per l'Italia ci ha pensato FTM Entertainment per Discovery Italia con 1o puntate da un'ora (regia di Enzo Pirrone) per la seconda serata del venerdì, collocazione già testata (e scaldata) da Il Castello delle Cerimonie e dall'esperimento di Made in Napoli.

A tenere insieme l'esperienza di The Real Housewives e quella di Lucky Ladies ci pensa Alessandra Rubinacci, già protagonista del 'prototipo Fox' e ora direttore casting e location manager, come raccontato da Il Mattino. Ed è lei che ha scorso la sua agendina contattando nomi del jet set partenopeo e proponendo loro un'avventura tv che 'sintetizzasse' la loro vita poco casalinga e molto mondana, tra amicizie più o meno reali e dinamiche probabilmente un pizzico esaltate dalla presenza delle telecamere.

Come ormai noto da tempo, le sei protagoniste raccolgono un ventaglio di personaggi di diversa età, diversi interessi, diversi temperamenti e qualche tratto in comune, al di là delle abitazioni lussuose e degli armadi invidiabili. Molte sono madri single, molte sono imprenditrici, qualcuna già nota anche al di fuori del Napoletano, come Noemi Letizia che ha detto no a tante offerte prima di questa, ma ha visto nel docureality di Real Time la possibilità di raccontarsi per la prima volta con la propria voce e non attraverso le dichiarazioni e le supposizioni altrui.

E così da stasera la vedremo insieme a Daniela, Maria Consiglio, Raffaella, Simonetta e Stella.

Settima protagonista ovviamente non poteva che essere Napoli, quella vista dalla lente delle Real Housewives (con Real che fa più Real Casa che real) e dell'esotismo tv, che ama e guarda spesso più allo stereotipo che alla complessità. Ma vedremo tutto questo 'realmente' da stasera alle 22.20 su Real Time: e sui social l’hashtag ufficiale è #RealHousewivesDiNapoli.