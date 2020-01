Cake Star 3, anticipazioni prima puntata: Katia e Damiano sulla Riviera Romagnola

Di Giorgia Iovane venerdì 24 gennaio 2020

Cake Star - Pasticcerie in sfida al via con la sua terza stagione.

Katia Follesa e Damiano Carrara riprendono il loro viaggio tra le pasticcerie d'Italia con Cake Star - Pasticcerie in sfida, che riparte questa sera, venerdì 24 gennaio 2020, alle 21.10 su Real Time (DTT, 31).

In tutto 12 puntate da 75' ciascuna prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia che seguono lo schema già rodato nelle scorse edizioni, con qualche sbrodolamento in più.



Cake Star 2020, il format

Il format non cambia: in ogni puntata tre pasticceri professionisti si sfidano per dimostrare di essere i migliori e per vincere un premio di 2.000 euro. Ciascun concorrente riceve la visita dei due rivali e dei due conduttori/giudici chiamati a dare un voto da 0 a 5 stelle sulla pasticceria, sull'assaggio del cabaret di paste e sul pezzo forte proposto dal padrone di casa. Non prima però dell'ispezione di Damiano, in visita nel laboratorio per conoscere il braccio destro del concorrente e dare uno sguardo alle preparazioni più particolari proposte dalla pasticceria.

Chi avrà ricevuto più stelle potrà accedere all’ultimo duello, mentre il meno 'stellato' dei tre abbandona la gara prima della sfida finale, che vedrà i migliori due realizzare nel loro laboratorio, e con l’aiuto del proprio braccio destro, 'la torta della vittoria' con i tre ingredienti tipici del luogo indicati da Damiano.



Cake Star 2020, anticipazioni prima puntata terza stagione

La prima puntata vede in gara tre pasticceri della Riviera Romagnola, due a Riccione e una a Rimini. Un'occasione per fare il punto sul rapporto tra pasticceria moderna e tradizionale e per usare prodotti tipici della zona per realizzare torte innovative.

Nelle prossime puntate, Damiano Carrara e Katia Follesa raggiungeranno, tra le varie tappe, Palermo, Livorno, Cuneo, Savona, Vicenza, Parma, Rovereto e Milano. In ogni città, Damiano visiterà il laboratorio dei pasticceri in sfida, che mostreranno in prima persona passaggi e tecniche particolari delle loro preparazioni. Mettendo le mani in pasta, Damiano assaggerà e fornirà preziosi trucchi e consigli per riconoscere e realizzare il dolce perfetto. Katia, invece, avrà modo di incontrare e conoscere i clienti delle pasticcerie, tra cui diversi rappresentanti di realtà locali tipiche.

Cake Star 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

va in onda ogni venerdì alle 21.10 su Real Time (DTT, 31) ed è visibile su Sky ai canali 160 e 161, oltre che su Tivùsat Canale 31. La serie è disponibile in anteprima su Dplay Plus dal 17 gennaio e successivamente anche su Dplay.



Cake Star 2020, second screen

L'hashtag ufficiale è #CakeStar.