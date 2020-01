The New Pope, è il momento di Sharon Stone

Di Paolino venerdì 24 gennaio 2020

Le anticipazioni della quinta e sesta puntata di The New Pope, la serie tv scritta e diretta da Paolo Sorrentino in onda su Sky Atlantic e su NOW TV

Momenti decisivi per Papa Giovanni Paolo III (John Malkovich) e non solo saranno al centro dei due nuovi episodi di The New Pope, la serie tv Sky Original prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, in onda questa sera, 24 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV.

Due episodi che si apriranno con un'altra guest-star d'eccezione: dopo Marilyn Manson nel quarto episodio, infatti, la quinta puntata vedrà la presenza di Sharon Shone. Indicata anche lei tra i personaggi che Sir John Brannox aveva curiosità di conoscere, l'attrice si presenta in Vaticano in un dialogo d'apertura che non tralascia la sensualità ma anche le necessità di cui si dovrebbe occupare la Chiesa.

The New Pope, episodi 5 e 6

Nel quinto episodio, dopo l'incontro con Sharon Stone, il Papa approfondirà nuove idee con Sofia (Cècile de France): approfittando della lontananza di Voiello (Silvio Orlando), che si trova negli Appennini con Girolamo, i due si avvicinano e discutono di come allontanare l'opinione pubblica dagli scandali sessuali in cui è travolto il Vaticano. A Venezia, intanto, Papa Pio XIII (Jude Law) sembra dare segnali di ripresa.

Nel sesto episodio, invece, il nuovo Papa decide di farsi intervistare in diretta mondiale, cosa mai fatta prima. Intanto, un inquietante prete avverte Sofia di essere a conoscenza di alcuni segreti su suo marito Tomas (Tomas Arana), sul Cardinale Spalletta (Massimo Ghini) e sul Ministro dell'Economia.

Mentre i fanatici di Papa Belardo seguono l'evolversi delle sue condizioni, arriva il momento dell'intervista di Papa Brannox, ma qualcosa non va per il verso giusto.

The New Pope, streaming

E' possibile vedere The New Pope in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand. La serie tv, inoltre, è disponibile anche su NOW TV.

