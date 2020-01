Ritorna 'Una storia da cantare' in prima serata su Rai 1 : ecco quando

Di Marco Salaris giovedì 23 gennaio 2020

Dopo il Festival di Sanremo ancora musica in prima serata nei sabati di Rai 1, sarà sfida con C'è posta per te.

Ha fatto la fortuna delle prime serate del sabato di Rai 1 nella prima parte della stagione tv. Dopo i tre appuntamenti trasmessi a novembre, il sito Fanpage annuncia che l'auditorium Rai di Napoli è pronto a riaprire i battenti per ospitare nuovamente tre prime serate inedite di Una storia da cantare, lo spettacolo di Rai 1 dedicato ai grandi artisti che hanno dato prestigio alla musica italiana condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Secondo quanto riportato i nomi cui si renderà omaggio per questa seconda stagione potrebbero essere: Domenico Modugno, Rino Gaetano e Pino Daniele. Anche le date della messa in onda sarebbero già state decise: il 15, 22 e 29 febbraio, perciò nelle tre settimane postume al Festival di Sanremo 2020, segno che la prima rete Rai vuole tenere vivo il filo diretto con la musica anche dopo la kermesse canora.

Soddisfazione da parte del cantante di Mistero e componente dei Decibel che sul suo profilo Facebook ha confermato il ritorno della messa in onda del programma accompagnando l'annuncio con tre scatti, uno dei quali insieme alla sua compagna d'avventura già conduttrice di Detto Fatto (e in via di spostamenti?):



E anche il secondo progetto è andato in porto:

Torna su Rai uno “Una storia da cantare” !!!

Tre prime serate il 15 il 22 e il 29 febbraio.

Grazie a chi mi ha dato fiducia, grazie alla grande squadra che mi ha accompagnato e, come da tradizione, grazie a chi mi ha attaccato portandomi fortuna ancora una volta...

E adesso al lavoro!

Le tre puntate di Una storia da cantare andranno a sfidare la quinta, sesta e settima puntata di C'è posta per te su Canale 5.