Palinsesti RAI: programmazione Febbraio 2020

Di Marco Salaris lunedì 27 gennaio 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

Secondo mese del 2020 nella quale l'attenzione di tutto il piccolo schermo - almeno per la prima parte - è concentrata sul Festival di Sanremo evento seguito in primis dalla prima rete Rai che come sempre trasmetterà le dirette per cinque serate consecutive. Rai 2 invece riaccoglierà nel suo palinsesto Pechino Express, l'adventure show giunto alla sua ottava edizione ma non solo, arriverà anche la seconda serie della fortunata fiction L'amica geniale. Rai 3 conferma saldamente i suoi appuntamenti abitudinari.

Scopriamo man mano quali sono le novità per le tre reti generaliste avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).



Palinsesti Rai: programmazione Febbraio 2020 - Rai 1



Sabato 1 in prima serata Ulisse (con Alberto Angela)

in prima serata Ulisse (con Alberto Angela)

Da domenica 2 in prima serata la fiction Come una madre con protagonista Vanessa Incontrada per 3 puntate fino al 16 febbraio

in prima serata la fiction Come una madre con protagonista Vanessa Incontrada per 3 puntate fino al 16 febbraio

Da martedì 4 a sabato 8 in prima serata la 70° edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo

in prima serata la 70° edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo

Domenica 9 dalle 14 Domenica IN speciale Sanremo

dalle 14 Domenica IN speciale Sanremo

Da lunedì 10 in prima serata la seconda serie della fiction L'amica geniale per 4 puntate fino al 2 marzo

in prima serata la seconda serie della fiction L'amica geniale per 4 puntate fino al 2 marzo

Da domenica 23 febbraio in prima serata la prima serie di Vite in fuga con protagonista Anna Valle per 3 puntate fino all'8 marzo.



Palinsesti Rai: programmazione Febbraio 2020 - Rai 2



Nella settimana di Sanremo : Martedì 4 - Big Hero 6; Mercoledì 5 - Alien Covenant; Giovedì 6 - Poltergeist; Venerdì 7 - Telefilm: NCIS L.A. e The Resident; Sabato 8 - Telefilm: FBI e True Bloods.

: Martedì 4 - Big Hero 6; Mercoledì 5 - Alien Covenant; Giovedì 6 - Poltergeist; Venerdì 7 - Telefilm: NCIS L.A. e The Resident; Sabato 8 - Telefilm: FBI e True Bloods.

Da lunedì 10 febbraio Maurizio Battista show

Maurizio Battista show

Da martedì 11 febbraio l'ottava edizione di Pechino Express condotta da Costantino della Gherardesca

l'ottava edizione di Pechino Express condotta da Costantino della Gherardesca

Renzo Arbore riporterà in tv Il caso Sanremo a 30 anni di distanza dalla messa in onda.



Palinsesti Rai: programmazione Febbraio 2020 - Rai 3