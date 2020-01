Don Matteo 12, terza puntata: arrivano Tommasi e Lia

Di Paolino giovedì 23 gennaio 2020

Mentre Tommasi e Lia sono in città, Anna cerca di convincere Sergio ad occuparsi di Ines

Tempo di grandi ritorni, nella terza puntata di Don Matteo 12, in onda questa sera, 23 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno. Come ampiamente annunciato, infatti, a Spoleto torneranno il Capitano Tommasi (Simone Montedoro), tra i personaggi della fiction dalla sesta alla decima stagione, Lia Cecchini (Nadir Caselli) ed il Pm Bianca Venezia (Giorgia Surina). Un ritorno che avrà a che fare con la commedia, ma anche con il giallo.

Don Matteo 12, la terza puntata

Nell'episodio, "Ricordati di santificare le feste", Tommasi, Lia ed il piccolo Nino (ovvero il figlio avuto da Lia con il suo ex fidanzato Daniele -Raniero Monaco di Lapio- nell'undicesima stagione) tornano a Spoleto in occasione della Pasqua. Un motivo per festeggiare insieme, se non fosse che Tommasi viene aggredito e ricoverato in ospedale.

I medici avvertono don Matteo (Terence Hill) e Cecchini (Nino Frassica): l'aggressione ha causato una momentanea perdita di memoria in Tommasi, che ha cancellato gli eventi degli ultimi anni ed è convinto di essere ancora Capitano della Caserma di Spoleto.

Per evitargli traumi, Cecchini cerca così di assecondarlo, chiedendo ad Anna (Maria Chiara Giannetta) di farlo restare in quello che era il suo appartamento e di fargli credere di essere ancora il Capitano, ma lei -che nel frattempo ha un'indagine in corso- inizia ad infastidirsi.

Tommasi, però, ha anche cancellato dalla memoria il fatto di essere sposato con Lia, tant'è che, quando vede Bianca, è convinto di essere ancora fidanzato con lei. Una situazione che crea non poco imbarazzo in Lia, ma che sembra svelare anche una crisi all'interno della coppia.

Anna, inoltre, cerca di convincere Sergio (Dario Aita) ad avvicinarsi ad Ines (Aurora Menenti), sua figlia, che ora si trova nella canonica e di cui Marco (Maurizio Lastrico) ha preso la tutela legale, costringendo la donna ad avere ancora a che fare con lui.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.