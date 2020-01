Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 23 gennaio 2020

Di Giorgia Iovane giovedì 23 gennaio 2020

Guida tv di giovedì 23 gennaio 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 terza puntata di Don Matteo. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Ricordati di santificare le feste (S12E03) - In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo.

Su Rai 2 il film American Assassin (USA, 2017) di Michael Cuesta con Sanaa Lathan, Michael Keaton. Alle 23.15 Stracult Live Show. Ma vediamo la prima serata.



Dopo la morte della sua fidanzata per mano dei terroristi islamici, Mitch Rapp, studente universitario e promettente atleta, cerca vendetta. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, il giovane incanala la rabbia in un faticoso programma di addestramento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo progetto.

Su Rai 3 appuntamento con Il Meglio di Stati Generali di e con Serena Dandini. Alle 23.59 Tg3 Linea Notte. Ma veniamo al prime time.



Il meglio della seconda stagione di Stati Generali.

Su Canale 5 il film Che bella giornata (Ita, 2011) di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Giulia Michelini. Alle 00.30 il film 40 anni vergine (USA, 2005) di Judd Apatow con Steve Carell, Catherine Keener. Ma veniamo al prime time.



Checco, addetto alla sicurezza di una piccola discoteca in Brianza, viene chiamato per rinforzare le misure di sicurezza del Duomo di Milano. Incontra Farah, una studentessa straniera d'architettura, che gli farà conoscere le gioie dell'amore. Purtroppo Checco ignora i veri motivi che hanno spinto la giovane a raggiungere il capoluogo lombardo.

Su Italia 1 il film Justice league (USA, 2017) di Joss Whedon, Zack Snyder con Ben Affleck, Amy Adams. Alle 23.45 il film Hellboy II: The Golden Army (USA, 2008) di Guillermo Del Toro con Seth MacFarlane. Ma veniamo al prime time.



Il miliardario Bruce Wayne decide di chiedere aiuto alla sua nuova alleata Diana Prince: Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash si mettono insieme per contrastare un nemico imbattibile.

Su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio.



Paolo Del Debbio racconta a suo modo la politica e l'attualità italiana.

Su La7 nuova puntata di Piazzapulita.



A pochi giorni dall'appuntamento elettorale con le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Corrado Formigli affronta il racconto politico dell'Italia di oggi. Tra gli ospiti l’ex Premier Matteo Renzi, Roberto Maroni (Lega), il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro e il Presidente dell’ANPAL Mimmo Parisi.

Su Tv8 il film Hitch - Lui sì che capisce le donne (USA, 2005) di Andy Tennant con Will Smith, Eva Mendes. Alle 23.30 il film Notte brava a Las Vegas (USA, 2008) di Tom Vaughan con Cameron Diaz e Ashton Kutcher. Ma veniamo al prime time.



Alex Hitchens, meglio conosciuto come Hitch è il Cupido di New York. Alui si rivolga Albert, imbranato contabile alle prese con un'infatuazione per una donna irraggiungibile. Una vera sfida per Hitch che ci si butta a capofitto.

Su Nove serata in memoria della Shoah con in prima serata il doc Bombe su Auschwitz. Ma veniamo al match. Alle 22.45 il doc Night Will Fall - Perché non scenda la notte. Ma veniamo al prime time.



La storia di due prigionieri ebrei Rudolf Vrba e Alfred Wetzler che, nell’aprile del 1944, riuscirono miracolosamente a fuggire dal campo di concentramento di Auschwitz. Grazie alle loro testimonianze, per la prima volta vennero rivelati gli indicibili crimini dell’Olocausto.

Su Real Time quinta puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite... e poi. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista personaggi attraverso le carte della danza.

Su Rai 5 danza con Giselle. Alle 22.35 Prima della Prima - Un ballo in maschera al Teatro Regio di Parma. Alle 23.25 Louis Armstrong live a L'Ancienne. Ma veniamo al prime time.



In scena la versione diretta e coreografata da Akram Khan con le musiche originali di Adolphe Adam, rivisitate da Vincenzo Lamagna ed eseguite dall'English National Ballet Philharmonic.

Su La 5 il film Save the last dance (USA, 2001) di Thomas Carter con Julia Stiles e Sean Patrick Thomas. In seconda serata Uomini e donne, in replica. Ma veniamo al prime time.



Fin da piccola Sara sognava di diventare una ballerina, ma, la morte prematura della madre le sconvolge la vita. Costretta a trasferirsi a Chicago dal padre, Sara dovrà abituarsi alla vita del ghetto di Chicago. Una vita che, per lei unica bianca in una scuola frequentata da alunni di colore, significa ostilità e razzismo. Ma, un giorno, la ragazza incontra il ribelle Derek.