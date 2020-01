Coppa Italia, Juventus-Roma in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto mercoledì 22 gennaio 2020

La programmazione televisiva del quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì 22 gennaio 2020

Oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, è in programma il secondo quarto di finale di Coppa Italia. In campo, con calcio di inizio alle ore 20.45, Juventus-Roma. Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto con il cmmento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo Aurelio Capaldi (panchina Juventus) e Alessandro Antinelli (panchina Roma). Prepartita dalle 19.55 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD in diretta dallo studio SR5 di Saxa Rubra di Roma con la conduzione di Franco Lauro. Opinionisti Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Luca Toni. La gara sara visibile anche in live streaming su RaiPlay.

Juve e Roma si sono già affrontate 16 volte nella manifestazione e sono in perfetto equilibrio con 7 vittorie a testa e due pareggi. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Parma che ha permesso di portarli in vetta alla classifica a più quattro punti dall'Inter, mentre i giallorossi hanno ritrovato il successo contro il Genoa, risalendo al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla Champions League. Chi supera il turno incontrerà in semifinale la vincente tra Milan e Torino, in programma la prossima settimana.

La Coppa Italia si conferma garanzia di ascolti per la Rai. La sfida di ieri tra Napoli e Lazio, trasmessa in diretta da Rai1, infatti è stata vista da ben 5.679.000 telespettatori, per il 21,54% di share. Un dato che ha permesso alla rete ammiraglia della tv pubblica di vincere nettamente la serata.

Ricordiamo che la prossima settimana Milan-Torino e Inter-Fiorentina saranno entrambe trasmesse, sempre in diretta, su Rai1.