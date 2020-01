Dario Argento torna in tv: sarà showrunner di una serie thriller

Di OdelloGod mercoledì 22 gennaio 2020

Il regista romano torna in tv in veste di showrunner di una serie prodotta dalla Iervolino Entertainment.

Dario Argento torna in tv: Iervolino Entertainment gli ha affidato la direzione, in qualità di showrunner, nonché la regia del primo episodio di una serie tv di genere thriller.

La serie, di cui non si conosce ancora il nome, sarà articolata in quattro episodi da 50 minuti l'uno, prodotta insieme alla Iervolino anche dalla maltese Talulah, la spagnola Neo Art Proucciones e da Alberto Tarallo.

Non è chiaro se la serie sarà antologica o avrà un'unica storia, ma le atmosfere saranno quelle più care all'ottantenne regista romano, grazie ad un mix di thriller, horror e giallo.

Nel primo episodio si racconterà la storia di Sharon Vieri, una bellissima attrice americana che, dopo alcune disavventure a Hollywood, decide di ritirarsi ad Alberi, tranquilla cittadina toscana dove è nato e cresciuto il padre. Nel paesino, però, si aggira un'inquietante figura intenta a rapire bambine che ha puntato Lisa, la figlia dodicenne di Sharon.

Andrea Iervolino ha commentato:



Questo progetto riveste una particolare importanza per il Made in Italy ed è un’ottima occasione per far conoscere le nostre produzioni a livello internazionale, sfruttando l’esperienza e l’expertise di un grande maestro del cinema. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Dario Argento, un autore che con il suo stile e la sua forte vocazione alla narrazione di genere ha influenzato intere generazioni. Basti pensare che aveva solo 30 anni quando diresse ‘Uccello dalle piume di cristallo’, primo lungometraggio della trilogia degli animali che per qualche giorno scalò persino il box office Usa”.

Dario Argento tornerà dietro la macchina da presa a otto anni di distanza dal suo ultimo film, Dracula 3D. L'ultimo lavoro da regista per la tv risale addirittura al 2006 quando girò il film tv Pelts della serie antologica Masters of Horror. In precedenza aveva diretto i film tv Il tram e Testimone oculare, entrambi della collana La porta sul buio (del 1983), la serie Gli incubi di Dario Argento (nove episodi da tre minuti l'uno trasmessi nel 1987 all'interno di Giallo) e Ti piace Hitchcock?, film del 2005 in onda su Rai2 solo nel 2007.