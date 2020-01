RadioBlog | La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio

Di Paolo Sutera martedì 21 gennaio 2020

La Gialappa's Band torna dopo sei anni a commentare il Festival di Sanremo, su Rtl 102.5, che sarà in onda per tutta la settimana della kermesse con programmi in diretta dalla città dei fiori

Tra il mare di polemiche e defezioni che sta colpendo Sanremo 2020 in questi giorni (ricapitolando: prima Amadeus è stato accusato di sessismo, poi Monica Bellucci ha dato forfait, il presidente della Rai Marcello Foa ha criticato la presenza di Junior Cally ed ora anche la presenza di Georgina Rodriguez potrebbe saltare), una certezza ce la (ri)dà Rtl 102.5. La Gialappa's Band, infatti, tornerà a commentare la kermesse canora durante la sua messa in onda.

Blogo lo aveva anticipato nei primi giorni di gennaio, e solo la settimana scorsa è arrivata la conferma: a sei anni dall'ultima esperienza radiofonica sanremese, Marco Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto torneranno dietro i microfoni per commentare le canzoni ed ironizzare su tutto ciò che accadrà sul palco dell'Ariston.

Proprio come accaduto prima su Radio 2 e poi su Rtl ed R101 dal 2001, con pause più o meno lunghe. L'ultima esperienza in questo senso risaliva, come detto, a sei anni fa, sempre su Rtl 102.5, che quest'anno ha deciso di riproporre "Noi dire Sanremo", all'interno di un palinsesto più ampio ed interamente dedicato al Festival.

Per quanto riguarda la Gialappas' Band, il trio sarà in onda durante la trasmissione delle serate, affiancato da Gigio D’Ambrogio, Laura Ghislandi, Mara Maionchi, Alberto Salerno, Federico Pecchia al social corner ed, in diretta da Sanremo, Michele Monina.

Parte degli speaker di Rtl 102.5, inoltre, si sposteranno già dal 3 febbraio nella città dei fiori, per trasmettere dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto all'Ariston. In particolare, cantanti, conduttori ed ospiti saranno intervistati all'interno di The Flight (dalle 15:00 alle 17:00), con Alessandra Zacchino ed Aurora Ramazzotti ed in Password, dalle 17:00 alle 19:00, con Nicoletta e Federica Gentile.

In collaborazione con EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi sulle emittenti radio e Tv in Italia, Rtl premierà anche i protagonisti radiofonici di Sanremo, tramite una classifica formata dai voti degli ascoltatori ed i dati di airplay radiofonico.

Infine, anche Radio Zeta, radio "sorella" di Rtl 102.5, si trasferirà a Sanremo con due programmi: Turbozeta, dalle 11:00 alle 13:00 con Sara Calogiuri e Lulù Mastio, e Zetagram, dalle 13:00 alle 15:00 con Davide Damiani, Federico Pecchia e Jessica Brugali.