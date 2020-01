La pupa e il secchione e viceversa, terza puntata del 21 gennaio 2020: anticipazioni

Di Marco Salaris martedì 21 gennaio 2020

La terza puntata de La Pupa e Il Secchione e viceversa su Italia 1.

Stasera, 21 gennaio 2020, terzo appuntamento con La pupa e il secchione e viceversa, versione completamente rinnovata del programma cult prodotto da EndemolShine Italy, condotto da Paolo Ruffini. Anche in questa puntata al conduttore spetterà il compito di raccontare l’incontro-scontro tra pianeti completamente opposti, la cultura e la bellezza che in questa edizione non vede solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Al suo fianco, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.



La pupa e il secchione e viceversa, puntata 21 gennaio 2020: ospiti

Tra gli ospiti: Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi. La puntata si aprirà con un nuovo 'ripensamento', questa volta da parte dei secchioni. Nuovi colpi di scena e altri cambi nelle coppie saranno causa di nuove tensioni per alcuni e di felicità per altri. Inoltre, ci sarà l’ingresso di una nuova coppia di Viceversa: una secchiona e un pupo pronti a mettersi in gioco.

Tra le sfide in programma: la 'Prova TG', con ospite Giampiero Mughini, che vedrà i concorrenti alle prese con la conduzione di un telegiornale; la 'Prova Fattoria', che si svolgerà fuori dalla Villa, in una vera fattoria, sotto la guida del contadino Manolo Romaniello; la 'Prova Body Painting', che vedrà secchione e secchioni impegnati a dipingere i corpi dei loro partner, con Giulia Salemi come madrina d’eccezione.

Nel corso della serata interverrà anche Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera!, e arriverà in Villa la Maestra Flavia, già conosciuta dai concorrenti nella prima puntata. Infine, la prova del 'Bagno di cultura', questa settimana, sarà valutata da Barbara Alberti.



La Pupa e il Secchione e Viceversa: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La terza puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Ci sarà, inoltre, un pre-show con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: realizzato in collaborazione con Studio71, sarà distribuito in streaming su Mediaset Play e i relativi canali Facebook e YouTube dalle ore 20.50 fino all’inizio della puntata, in una sorta di "passaggio del testimone" dal web alla tv.



La Pupa e il Secchione e Viceversa: Second Screen

La Pupa e il Secchione e Viceversa è presente sul web con una sezione a parte sul sito Mediaset Play.

Su Facebook, invece, possiamo trovare il reality show condotto da Paolo Ruffini nella pagina ufficiale di Italia 1.

Su Twitter, invece, il programma si può trovare nel profilo ufficiale di Paolo Ruffini: @_PaoloRuffini. L'hashtag con il quale si può commentare la puntata è il seguente: #lapupaeilsecchione.

Su Instagram, La Pupa e il Secchione e Viceversa si può trovare sul profilo ufficiale di Mediaset Play.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la terza puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.