Avanti un altro, i nuovi personaggi del Salottino

Di Paolo Sutera martedì 21 gennaio 2020

Ecco chi sono i nuovi personaggi del Salottino di Avanti un altro, scelti dai concorrenti per rispondere alle loro domande

Siamo ormai abituati alla presenza, in ogni puntata di Avanti un altro, del Salottino, da cui il concorrente di turno può "pescare" uno dei suoi componenti per la domanda che ne determinerà le sorti nel gioco. Un elemento introdotto dalla sesta stagione e che, di fatto, ha sostituito il Minimondo ed i suoi personaggi (alcuni dei quali, però, restano nel cast del programma nelle puntate del fine settimana).

Per l'edizione 2020 del quiz show condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti sono stati introdotti alcuni nuovi personaggi, portatori di domande su argomenti differenti e di nuove interazioni con gli stessi conduttori. A due settimane dalla partenza del programma, sono otto le novità del Salottino di Avanti un altro: alcuni volti arrivano da altri programmi o dal web; c'è chi, invece, ha ricevuto una "promozione" e chi, infine, fa il suo debutto in un programma tv: non è detto che a loro non possano aggiungersi, nel corso della stagione, altri personaggi. Scopriamoli insieme.

L'uomo fitness

E' uno dei nuovi personaggi più scelti: le sue domande riguardano alcuni esercizi fisici, di cui ne mostra l'esecuzione in trasmissione. Il suo nome è Matteo Braccani, è laureato in Scienze Motorie allo Iusm di Roma e lavora come personal trainer e preparatore atletico. Ha anche fondato, con un amico, una palestra a Roma.

L'uomo rebus

Tra i concorrenti, ad aver attirato la loro curiosità anche l'uomo rebus, al secolo Carlo Romano. Nato a Nocera Inferiore e residente a Scafati (Sa), Carlo si era fatto notare a Ciao Darwin 8, nella puntata "Belli Vs. Brutti". Partecipando alla prova del Viaggio nel tempo, si era reso protagonista di un siparietto con Bonolis legato alla risoluzione di un rebus, tanto da valergli anche un Darwin di Donatello nella categoria Miglior performance. Proprio per questo, ad Avanti un altro propone dei semplici rebus che, una volta che sono indovinati dai concorrenti, lui deve cercare di spiegare.

Follettina

Annunciata già nei mesi scorsi, nel Salottino è arrivata anche Folletina Creation, nome d'arte di Maria Grazia Catalano, siciliana di origine ma residente ad Udine, dove vive con il marito. Follettina è diventata famosa grazie ai suoi video online, in cui dispensa consigli e racconta la propria vita. Oltre 280mila gli iscritti al suo canale Youtube, una canzone incisa e varie ospitate in tv, tra cui anche Ciao Darwin 8 e la presenza ai Darwin di Donatello come assistente di Bonolis. In Avanti un altro fa domande legate ai suoi video.

L'idraulico

Arriva da Crema l'imperscrutabile idraulico, coperto solo da una salopette di jeans e con tanto di cassetta degli attrezzi. Il suo interprete, Alessandro Bosio, nella vita però fa tutt'altro: è un rapper che si è fatto conoscere grazie a delle parodie di alcune hit cantate con riferimenti alla provincia in cui vive. Sposato e con una figlia, anche Alessandro ha partecipato a Ciao Darwin 8, nella puntata "Davide Vs. Golia" e mettendosi in mostra nel defilè maschile.

La donna fitness

Proprio come l'uomo fitness, anche la donna fitness propone domande relative agli esercizi appena effettuati. Il suo vero nome è Francesca Policastro, romana da dieci anni personal trainer. Nel suo curriculum vanta anche esperienze come fitness model, istruttrice di pole dance e come esperta in Comunicazione dello sport. Nel 2017 è stata anche tra le pole dancer che hanno fatto parte del tour di Fabrizio Moro.

Monster Chef

Le domande sul mondo della cucina arrivano da Monster Chef, meglio noto per chi bazzica il web come Signor Fans. All'anagrafe Vito Gancitano, 50enne di Mazara del Vallo, al lavoro nel mercato ittico al dettaglio della cittadina. La popolarità lo ha raggiunto dopo che, quattro anni fa, ha iniziato a pubblicare dei video di proverbi in dialetto, con l'amico Rosario. Da lì è passato ai video di ricette: il nome Signor Fans arriva quando, salutando chi lo segue, dice "ciao, sono il vostro fans".

Il Nerd

A dare volto al Nerd è Marco Rudel, attore comico che ha recitato nel film "Senza chiedere permesso" e che abbiamo visto tra i concorrenti del talent comico Eccezionale veramente su La 7, dove aveva portato il personaggio dell'ultrà romanista. Partecipa anche a Ciao Darwin 7, ma non come concorrente: è tra i figuranti della prova A spasso nel tempo.

La Regina del Web

Chiudiamo con un volto che i fan di Avanti un altro conoscono bene. Laura Cremaschi, infatti, è stata fino all'anno scorso la Bonas del programma (ruolo oggi preso da Sara Croce). A Laura, modella bergamasca vincitrice anche del titolo di Miss Padania nel 2006, tocca ora il compito di fare ai concorrenti domande sul mondo di internet.