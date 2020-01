Coppa Italia, Napoli-Lazio stasera in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto martedì 21 gennaio 2020

Quarti di finale di Coppa Italia, ecco la programmazione televisiva della partita di stasera, martedì 21 gennaio 2020

Torna in campo la Coppa Italia, con i quarti di finale al via oggi, martedì 21 gennaio 2020. Le partite saranno trasmesse, come da tradizione, dalle reti Rai. In particolare, stasera è in programma la sfida tra Napoli e Lazio, con diretta su Rai1. Calcio di inizio alle ore 20.45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento Tecnico di Manuel Pasqual. A bordocampo Fabrizio Tumbarello (panchina Napoli) e Lucio Michieli (panchina Lazio). Prepartita dalle 19.45 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD. Nello studio SR5 di Saxa Rubra Franco Lauro con Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Bruno Gentili.

Per la squadra di Gennaro Gattuso si tratta di un'occasione importante per uscire dal periodo di crisi, culminato sabato scorso con la sconfitta interna contro la Fiorentina. Non sarà affatto semplice, considerando lo stato di grazia dei biancocelesti allenati da Simone Inzaghi, imbattuti da addirittura 12 partite.

Come già negli ottavi, il regolamento per i quarti di finale prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Domani sarà la volta di Juventus-Roma.

Ricordiamo che le partite sono visibili anche in live streaming sul sito di Raisport o su su RaiPlay.