Concorrente di Avanti un altro rivolge un "augurio" in lingua sarda a Paolo Bonolis (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 20 gennaio 2020

"Vorrei recitare un augurio in lingua sarda". Esordisce così Giovanni Males, sorridente concorrente di Avanti un altro nella puntata andata in onda ieri sera, 19 gennaio 2020. E' appassionato di poesia e tradizioni. Arriva da Cuglieri in provincia di Oristano, nella vita fa il pastore, ma per divertimento ha deciso di partecipare al game show condotto da Paolo Bonolis.

Il conduttore pur non comprendendo ciò che stava per ascoltare lo asseconda, gioca con lui e senza pensarci troppo a lungo accetta la richiesta del ragazzo. Di seguito vi riportiamo l'esatta dicitura della poesia in sardo, successivamente la traduzione.



Frastimo, ma no isco frastimare ca Deus non m'hat dadu su destinu. Males cantas renas b'hat in mare e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t'impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu.

Maledico, ma non so maledire perché Dio non mi ha dato la capacità. Ti vengano tanti mali quanta sabbia c'è nel mare e quante once pesa la terra. Ti metta la fune al collo Bogino (il boia, ndr) domani per impiccarti. Possano infierire su di te col pungolo tante volte quanti sono i giri che fa l'orologio.

In soldoni: altro che augurio, l'anatema è servito! ma un Bonolis perplesso quanto ignaro di ciò che ha detto il giovane ha proseguito indenne prima ringraziandolo con un sorriso: "Grazie! No, bello è bello" per poi replicare a modo suo "Lei parla inglese?" il concorrente preso in contropiede risponde "Yes" e il conduttore scherzosamente gli dice "To your sister (a tua sorella, tradotto)", Giovanni ride e incassa il gioco. Intanto il video di quello che sarebbe dovuto essere un omaggio al conduttore è diventato virale tramite la pagina satirica Made in Sardinia e sul web serpeggia la curiosità: ma il conduttore avrà realmente capito ciò che il ragazzo ha detto nella sua poesia?