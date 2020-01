Velvet Collection 2, gli episodi inediti su Rai Premium

Di Paolo Sutera lunedì 20 gennaio 2020

Su Rai Premium vanno in onda gli episodi non ancora trasmessi di Velvet Collection 2, seconda ed ultima stagione dello spin-off di Velvet che aveva debuttato l'estate scorsa su Raiuno

Era sparito dal palinsesto estivo dopo solo una serata. Il motivo erano stati i bassi ascolti (1,4 milioni di telespettatori, 8,75% di share): stiamo parlando della seconda ed ultima stagione di Velvet Collection, lo spin-off di Velvet che torna in onda, ma su Rai Premium, a partire da questa sera, 20 gennaio 2020, alle 21:15. In realtà, tutta la seconda stagione è già disponibile su RaiPlay da qualche settimana.

Si riprende dalla terza puntata

Dei dieci episodi della seconda stagione, andati in onda in Spagna nel 2018, Raiuno ne aveva trasmessi due. Rai Premium, però, non li recupera, e (ri)parte con il terzo, quarto e quinto episodio. Altre tre puntate andranno in onda il 27 gennaio, mentre il 3 febbraio sarà la volta del finale di stagione, con due episodi.

Se la prima stagione ha seguito il ritorno in Spagna di Ana (Paula Echevarría) dopo cinque anni a New York e l'apertura di una nuova filiale della galleria a Barcellona, la seconda mostrerà il tentativo della filiale stessa di imporsi ancora di più sul mercato della moda internazionale, con un importante committente.

La casa di moda deve infatti realizzare un abito per l'incoronazione della Regina dell'Iran, Farah Diba (Noelia Castaño). La collaborazione prevede, però, l'arrivo in Spagna dell'ambasciatore Omar Ahmadì (Andrés Velencoso), un uomo senza scrupoli, disposto a tutto per raggiungere i propri obiettivi.

Così, mentre l'azienda è in fermento per quella che si rivela essere una grande occasione, proseguono le vicende sentimentali e non dei vari personaggi, a partire da Mateo (Javier Rey), che vuole capire se con Clara (Marta Hazas) sia davvero finita ed allo stesso tempo riportarla in azienda.

Sergio (Fernando Guallar), invece, finisce per essere coinvolto nei piani dell'ambasciatore, e con lui anche il suo braccio destro, Antonio Godino (Daniel Muriel), uno dei nuovi personaggi della stagione. Raul (Asier Etxeandía), invece, è ancora ricoverato in ospedale, e le sue condizioni non sembrano migliorare.

C'è anche uno speciale natalizio

La seconda stagione di Velvet Collection, come detto, è anche l'ultima della serie tv, che è stata distribuita online dalla piattaforma di streaming Movistar+, ha spostato gran parte del cast da Madrid a Barcellona, per cercare di proseguire il racconto della serie madre trasmessa da Antena 3.

Per chiudere la serie, però, i produttori hanno annunciato la realizzazione di uno speciale natalizio, "Un Natale da ricordare", andato in onda in Spagna nel dicembre scorso e sulla cui trasmissione italiana non ci sono ancora informazioni.

Velvet Collection 2, streaming

E' possibile vedere Velvet Collection 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre sulla sua pagina ufficiale sono disponibili tutti gli episodi.

Velvet Colletion 2, social network

Si può commentare Velvet Collection 2 su Twitter, utilizzando l'hashtag #VelvetCollection2.