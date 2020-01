Australian Open 2020 in diretta su Eurosport (Sky e Dazn)

Di Massimo Galanto lunedì 20 gennaio 2020

Al via il primo Slam della stagione, Roberta Vinci tra le commentatrici

Al via oggi il primo Slam della stagione. Nonostante il dramma degli incendi e del disastro ambientale, infatti, sono scattati nella notte italiana a Melbourne gli Australian Open 2020. Nella prima giornata subito in campo anche sei dei dodici azzurri in gara, ossia Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Martina Trevisan.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta da Eurosport: su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) i match di cartello, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) una regia dedicata alle partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i campi concomitanti fino a 16 feed in diretta.

I match del tabellone principale avranno luogo da oggi a domenica 2 febbraio; la sessione diurna del torneo inizia all'1:00 italiana (le 11:00 del mattino a Melbourne), mentre quella notturna comincia alle ore 9:00 italiane (le 19:00 a Melbourne). Dal 14 al 17 ci saranno le qualificazioni.

Roberta Vinci, due volte campionessa dell’Australian Open nel doppio e finalista nel singolare dello US Open 2015, commenterà per Eurosport due quarti di finale, una semifinale e la finale del tabellone femminile. Inoltre, sarà Facebook Live da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio in occasione delle semifinali e delle finali dell’Australian Open.

Tra le commentatrici anche la vincitrice di sette prove dello slam Justine Henin. Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica Game, Schett & Mats. Ci sarà anche John McEnroe, nelle vesti del Commissioner del tennis.

Ricordiamo che dall'1 agosto scorso anche gli abbonati a Dazn hanno a disposizione i due canali di Eurosport, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.