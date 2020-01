Panariello, Conti, Pieraccioni, lo show teatrale il 14 febbraio su Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 20 gennaio 2020

Ecco quando andrà in onda lo show teatrale del trio di amici toscani

In questi giorni la Rai ci sta bombardando di promo sulla messa in onda "prossimamente" dello show teatrale che ha visti protagonisti nelle varie città italiane Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

TvBlog è in grado di anticiparvi la data di messa in onda della ripresa televisiva di questo spettacolo che ha fatto il "tutto esaurito" in tutte le sue -tante- tappe e che sta proseguendo anche in questo mese di gennaio (il 20 gennaio sarà al Teatro Brancaccio di Roma). La messa in onda di questo show è prevista per venerdì 14 febbraio ovviamente su Rai1.

La ripresa televisiva di questo spettacolo sarà effettuata nelle date del 24 e 25 gennaio presso lo storico teatro Verdi di Montecatini Terme. Quella di venerdì 14 febbraio sarà dunque una serata specialissima per mostrare a tutto il pubblico televisivo di Rai1 che non è potuto andare a vedere lo show dal vivo e ovviamente chi lo vuole rivedere sul piccolo schermo, questo spettacolo che ha visto tre mattatori indiscussi protagonisti sulle tavole dei palcoscenici dei più noti teatri italiani.

Dalla settimana successiva partirà invece la nuova serie della Corrida condotta e diretta sempre da Carlo Conti. L'appuntamento dunque per la ripresa televisiva del Panariello, Conti, Pieraccioni show teatrale è per la sera di San Valentino, 14 febbraio 2020, subito dopo Soliti ignoti su Rai1.