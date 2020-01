Paola Iezzi a Che Tempo Che Fa: "Noi donne non vogliamo stare un passo indietro..."

Di Giorgia Iovane domenica 19 gennaio 2020

Paola Iezzi in tv con la sorella Chiara parla del suo ultimo singolo e si inserisce nella polemica sulle donne a Sanremo.

Paola & Chiara tornano in tv per una 'reunion' sui generis ospitata da Che Tempo Che Farà, il segmento preserale di Che Tempo Che Fa, di domenica 19 gennaio 2020 ed è subito evento televisivo per i fans che non hanno mai davvero accettato la loro separazione musicale.

L'occasione è stata gradita per fare un po' il punto sulle loro carriere, con Chiara sempre più lanciata sulla recitazione e Paola invece decisa a seguire la strada della musica. La partecipazione a CTCF è utile anche a lanciare il video di LTM, il singolo con il featuring di Myss Keta uscito lo scorso 10 gennaio e ora online anche col videoclip.



"La canzone parla di donne e dell'amore per uomini più giovani (l'acronimo sta per La Tua Mamma, ndr). Di donne si parla tanto e fammi dire che noi donne non vogliamo stare un passo indietro, ma alla pari con gli uomini. Ed è giunto il momento"

aggiunge Paola, riferendosi, senza citarla, alla polemica sulle dichiarazioni di Amadeus nella prima conferenza stampa di Sanremo 2020. Dichiarazioni su cui la stessa Myss Keta - che racconterà il Festival per i social Rai - ha preso decisamente posizione. Dichiarazioni che il direttore artistico ha cercato di chiarire, ma che sono diventate uno dei flame più nutriti del pre-Festival, anche perché non sempre i chiarimenti riescono a sedare le polemiche. Anzi, possono diventare ulteriore benzina sul fuoco.

Fazio lascia passare in cavalleria il riferimento, senza approfondire, se non dando ragione sulla sostanza dell'intervento della Iezzi, su cui nessuno può essere in disaccordo. Comunque sia, il caso 'Passo Indietro' è diventato un argomento di dibattito sociale e politico, anche se di natura sterlimente polemica: si potrebbe approfittare del polverone per un'analisi reale della situazione della donna in Italia. Di certo Sanremo non sarebbe esente dall'analisi...