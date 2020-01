Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 gennaio 2020

Su Rai 1 il match Juventus - Roma. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 la terza puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.25 terza puntata di Improvviserai, con Ale & Franz.



Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte.



Su Canale 5 prima puntata del nuovo ciclo di Chi Vuol Essere Milionario.



Su Italia 1 il film Jason Bourne (USA, 2016) di Paul Greengrass con Matt Damon, Tommy Lee Jones. Alle 23.40 il film I soliti sospetti (USA, 1995) di Bryan Singer con Benicio Del Toro, Kevin Spacey, Gabriel Byrne.



Su Rete 4 torna #CR4 - La Repubblica delle donne.



Su La7 in prima serata Speciale Atlantide - Una chiesa, due papi?.



Su Tv8 seconda puntata di Italia's Got Talent. Alle 23.45 Alessandro Borghese 4 Ristoranti.



Su Nove il film Shall we dance? (USA, 2004) di Peter Chelsom con Richard Gere

Su Real Time prima puntata di Disastri di chirurgia bariatrica. Dalle 22.10 due puntate de L'uomo di 450 kg.



Per molte persone, un'operazione per perdere peso sembra essere l'ultima possibilità. Ma per alcune di esse, il sogno di essere magre si è trasformato in un incubo con dolori costanti.