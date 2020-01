Guida Streaming 20-26 gennaio, film e serie tv: Prodigal Son, Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Picard

Di Riccardo Cristilli domenica 19 gennaio 2020

Da Sabrina a Picard, dal BarLume e Prodigal Son, ecco cosa arriva in streaming in Italia dal 20 al 26 gennaio

Quali novità ci aspettano in streaming in Italia nella settimana dal 20 al 26 gennaio? Grandi e attesi ritorni come Le Terrificanti Avventure di Sabrina e gli ultimi episodi di The Ranch, ma soprattutto interessanti novità inedite come Prodigal Son, Star Trek: Picard e il film Il Cardellino disponibile per una settimana tra gli Infinity Premiere.

Ma streaming è anche spesso sinonimo di catalogo, con film, serie tv e show che proseguono la propria corsa da Italia's Got Talent a Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip con clip e puntate sempre disponibili sulle rispettive piattaforme. Su Amazon inoltre in questi giorni sono state caricate le prime quattro stagioni di Chicago Fire e Chicago PD mentre su Now Tv è arrivata Rome, l'antica Roma riletta da HBO. Show di ogni genere su DPlay e nella sua versione a pagamento DPlay Plus dove in anteprima si trovano le puntate inedite di Matrimonio a Prima Vista USA e di Real Housewives di Napoli.





Guida Streaming - Calendario 20-26 gennaio



20 - La Famiglia McKellan , stagione 1 - seconda parte - Netflix

Room 104 , terza stagione - Now Tv

Home, film - Netflix

Motichoor Chaknachoor , film indiano- Netflix

God Friended Me , prima stagione, Infinity

Il figlio di un pastore, convinto ateo, riceve su Facebook l'amicizia di Dio che gli suggerisce persone da aiutare

I Delitti del BarLume - Ritorno a Pineta , film tv - Now Tv

21 - Prodigal Son , prima stagione un episodio a settimana, Infinity

Malcolm è uno psicologo criminale ma soprattutto è il figlio di un famoso serial killer

Parole in festa , quarta stagione, cartone animato Netflix

Gloria Bell , film - Now Tv

Film con Julianne Moore, remake di un film spagnolo dello stesso regista Sebastian Lello, al centro Gloria una donna divorziata che con i figli fuori di casa prova a riprendersi in mano la sua vita

Fortune Feimster: Sweet & Salty , stand-up comedy - Netflix

22 - Don't Think Twice , film - Netflix

Sei comici che faticano a far partire le rispettive carriere, devono provare a cambiare vita quando uno di loro diventa famoso

Irrational Man , film - Netflix

Paolo - Apostolo di Cristo , film - Netflix

John Wick , film - Infinity

The Accountat, film - Infinity

23 - Offline, film - Netflix

Una giovane influencer distrugge l'auto per parlare al telefono e viene mandata dal nonno in una zona di campagna dove sarà costretta a vivere offline.

Saint Seya I Cavalieri dello Zodiaco, serie animazione - Netflix

October Faction , prima stagione - Netflix

Tratta dal fumetto di Steve Niels, racconta la storia di una coppia di cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen che dopo la morte del padre di Fred si trasferiscono nella cittadina dello stato di New York dove viveva con i loro gemelli adolescenti Geoff e Viv.

Holmes & Watson , film - Now Tv

Alex Fernandez The Best Comedian in the World , stand up - Netflix

24 - Star Trek: Picard , prima stagione un episodio a settimana - Amazon Prime Video

Sir Patrick Stewart riveste i panni del comandate Picard nella nuova avventura targata Star Trek

Il Cardellino , film - Infinity Premiere (disponibile una settimana)

Adattamento del romanzo di Donna Tartt, la vita di un ragazzo è stravolta da una bomba al Metropolitan Museum

Legacies , prima stagione - Infinity

Spinoff di The Originals con al centro Hope Mikaelson

Le Terrificanti Avventure di Sabrina , terza parte - Netflix

The Ranch , ottava e ultima parte - Netflix

Impero Ottomano , prima stagione docu-serie - Netflix

Non puoi Nasconderti , prima stagione - Netflix

Una donna e sua figlia per sfuggire al mondo del narco-traffico provano a cambiare vita a Madrid ma il passato è sempre pronto a tornare a cercarle

25 - Transformers Ultimo Cavaliere , film - Infinity

, film - Infinity

26 - Vird Das For India, stand up comedy - Netflix



