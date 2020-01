Che Tempo Che Fa, Fazio spazia dai Regeni a Paola e Chiara

Di Giorgia Iovane domenica 19 gennaio 2020

Che Tempo Che Fa ha un parterre ampio nella puntata di domenica 19 gennaio 2020.

Serata varia a Che Tempo Che Fa di stasera, domenica 19 gennaio 2020, con Fabio Fazio sempre uno e trino che parte su Rai 2 alle 19.40 con Che Tempo che Farà, quindi segmento prime time e in seconda serata spazio al Tavolo.



Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 19 gennaio 2020

Il segmento preserale conta sulla partecipazione di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo inviato speciale.



Per il prime time, ospite di punta per lo spettacolo Uma Thurman, anche se Fazio accoglie una delle reunion più attese dello showbiz italiano, quello tra le sorelle Paola e Chiara Iezzi. Per restare sul coté musicale, ospite Elisa che canta Tua per sempre, mentre - per tornare al cinema - Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea presentano Figli, ultimo film scritto da Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito, dal 23 gennaio nelle sale.

Per il racconto dell'attualità, attesa per la partecipazione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, che presentano il loro libro “Giulio fa cose”, scritto con il loro avvocato Alessandra Ballerini, nel quale ricostruiscono i 4 anni trascorsi dall'omicidio di loro figlio, alla ricerca di verità e giustizia. Spazio anche a uno dei portavoce delle “Sardine” Mattia Santori, in collegamento da Bologna, mentre si registrano i ritorni dell’economista Carlo Cottarelli e del climatologo Luca Mercalli, insieme all’attivista Federica Gasbarro, considerata la Greta Thunberg italiana, nelle librerie dal 21 gennaio con il suo primo libro “Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all’Onu”.

Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo ritroviamo Nino Frassica e Gigi Marzullo con il Mago Forest. Ospiti Nathalie Guetta, Ubaldo Pantani, a teatro dal 23 gennaio con “Gino Bartali. Il campione e l’eroe”, oltre a Paola e Chiara.



